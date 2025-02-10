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محافظ حلب يستقبل وفداً من أهالي مدينة نبل وبلدة الزهراء

2025-02-10

حلب-سانا

استقبل محافظ حلب المهندس عزام الغريب، ظهر اليوم، وفداً من أهالي وأعيان مدينة نبل وبلدة الزهراء في ريف حلب الشمالي.

وأكّد المحافظ خلال اللقاء أن انتصار الثورة السورية على الظلم والطغيان هو انتصار لجميع مكونات الشعب السوري بكل أطيافه، مشيراً إلى أن أهالي نبل والزهراء جزء من النسيج الوطني، وأن السوريين يكتبون صفحة جديدة في تاريخ بلدهم، ويعملون يداً بيد لبناء مستقبل أفضل.

وتناول اللقاء سبل التعاون بين الجهات الحكومية المعنية والأهالي لتأمين الخدمات الأساسية اللازمة، بما يسهم في إعادة عجلة الحياة والإنتاج، خصوصاً في القطاعات الخدمية والزراعية، لخدمة أهالي المنطقة ودعم عملية التنمية.

وعبّر أهالي وأعيان نبل والزهراء عن ثقتهم بالإجراءات الحكومية لعودة الحياة الطبيعية وتعزيز العمل المشترك.

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