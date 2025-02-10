فرحة التحرير.. معرض لسيدات حرفيات في ثقافي بانياس

طرطوس-سانا

صاغت 16 سيدة وفتاة من منطقة بانياس أعمالهن اليدوية من روح فرحة السوريين بإسقاط النظام البائد والأمل بسوريا الجديدة، في المعرض الذي نظمه المركز الثقافي في مدينة بانياس.

المعرض الذي أقيم بالتعاون مع المجتمع المحلي تحت عنوان “فرحة التحرير”، تنوعت منتجاته المعروضة بين المواد الغذائية والتجميلية، بالإضافة إلى الإكسسوارات والأعمال اليدوية والشمعيات.

منسقة المعرض، يسرى ياسين، أوضحت أن الحدث يمثل فرصة مثالية لتسويق منتجات المشاركات وإبراز المواهب الشابة، مشيرة إلى أهمية المعرض الذي يستمر لثلاثة أيام، كوسيلة للتعبير عن الفرح بمناسبة التحرير وتعزيز التعاون بين مكونات المجتمع في بانياس.

وأكدت ياسين أنه سيتم تنظيم معرض أكبر في فصل الربيع، مع دعوة شخصيات للمساعدة في تسويق منتجات المشاركين.

بدورها، عبرت الشابة صباح حلوم، المشاركة في المعرض، عن أهمية الفعالية في التعرف على تجارب جديدة وتوسيع شبكة علاقاتها، وتسويق أعمالها بشكل مباشر بعيدًا عن منصات التواصل الاجتماعي.

وأكدت بشرى ناصر، التي تشارك بمنتجات غذائية تقليدية، أهمية المعرض في تقديم أعمالها للزوار وزيادة انتشارها خارج قريتها.

كما تحدثت الشابة سندس الأعسر عن كيفية استفادتها من المعرض في تطوير أفكار جديدة لمناسبات مختلفة، أما نهاد ريّا فوجدت في المعرض فرصة لترويج المنتجات الطبيعية والزيوت العطرية.

كما أبدت المشاركات أماني عثمان ورهف درويش ودانية الشيخ، حماستهن للمعرض، حيث يعد فرصة لتعريف الزوار بأعمالهن اليدوية وتعزيز مكانة الفنون التقليدية في المجتمع.

ولا يعد هذا المعرض حدثًا فنيًا فقط، بل يمثل احتفالًا حقيقيًا بالتحرر والإبداع، ويعكس روح التعاون والتجدد لدى أبناء بانياس.

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