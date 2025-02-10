الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية: خلال شهرين من تحرير سوريا من النظام البائد استقبلت المنافذ الحدودية مع تركيا 100,905 مواطنين سوريين عائدين

دمشق-سانا

أكد مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية مازن علوش أنه خلال شهرين من تحرير سوريا من النظام البائد، استقبلت المنافذ الحدودية مع تركيا 100,905 مواطنين من أهلنا السوريين العائدين للاستقرار النهائي في وطنهم.

وقال علوش في تصريح لـ سانا: إن العائدين توزعوا على معبر باب الهوى بنحو 49,485 مواطناً، ومعبر السلامة 35,834 مواطناً، ومعبر كسب 7,644 مواطناً، ومعبر الحمام 5,504 مواطنين، ومعبر جرابلس 2,438 مواطناً، وتم تقديم جميع الخدمات والتسهيلات لهم مجاناً، وإعفاؤهم من أيّ رسوم على أمتعتهم وأثاثهم المصاحب لهم خلال العودة.

وأضاف علوش: إنه خلال شهرين من تحرير سوريا من النظام البائد، استقبل معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا 72,859 مسافراً من المواطنين السوريين، توزعوا على 60,583 قادماً، و12,276 مغادراً، كما استقبل المعبر عشرات الوفود الإغاثية والصحفية والدبلوماسية، وتم تقديم التسهيلات اللازمة لهم، وعملنا على تسهيل تدفّق عشرات القوافل الإغاثية لدعم أهلنا في سوريا.

وأوضح علوش إنه خلال شهرين من تحرير سوريا من النظام البائد، استقبل معبر جديدة يابوس الحدودي مع لبنان 627,287 مسافراً من المواطنين السوريين والضيوف العرب والأجانب، توزعوا على 339,018 قادماً و288,269 مغادراً، كما استقبل المعبر مئات الوفود الصحفية والدبلوماسية والإغاثية، وتم تقديم كل التسهيلات لهم.

وأردف علوش إنه خلال الفترة ذاتها، استقبل معبر نصيب الحدودي مع الأردن 174,241 مسافراً من المواطنين السوريين والضيوف العرب والأجانب، توزعوا على 109,837 قادماً، و64,404 مغادرين، واستقبل المعبر عشرات الوفود الصحفية والدبلوماسية، وتم تقديم التسهيلات اللازمة لهم، كما عملنا على تسهيل تدفق القوافل الإغاثية القادمة من الدول الشقيقة والصديقة لدعم وإغاثة الشعب السوري.

وبين علوش أن معبرالبوكمال الحدودي استقبل 5,460 مواطناً من السوريين المقيمين في العراق والعائدين للاستقرار النهائي في وطنهم سوريا، وقامت إدارة المعبر بتسهيل عبور العشرات من المواطنين العراقيين واللبنانيين، مع تقديم كل التسهيلات لضمان رحلة عبور آمنة وسلسة لهم.

وقال علوش: تعمل كوادرنا في جميع المنافذ الحدودية للجمهورية العربية السورية بأقصى جهدها لضمان تقديم أفضل الخدمات لأهلنا السوريين العائدين إلى وطنهم، وكذلك لضيوفنا من الأشقاء العرب والأجانب الراغبين بزيارة سوريا.

وأضاف علوش: نؤكد التزامنا بتقديم تجربة عبورٍ سلسةٍ وسريعة، مع توفير كل التسهيلات لضمان راحة المسافرين، كما نعدكم بتحسين وتطوير خدماتنا خلال المرحلة المقبلة بعد استكمال أعمال الصيانة والترميم لما خلّفه النظام البائد.

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