إعادة تأهيل ثلاث آبار رئيسية ‏لتحسين واقع مياه الشرب بدرعا ‏

درعا-سانا

أعادت المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في درعا بالتعاون مع ‏المجتمع المحلي تأهيل ثلاث آبار رئيسية في بلدات جاسم والحارّة وعقربا، ‏بغزارة إجمالية بلغت 95 متراً مكعباً في الساعة الواحدة، يستفيد منها نحو 30 ‏ألف مواطن.‏

وبينت المؤسسة أن إعادة تأهيل تلك الآبار يسهم في تعزيز استقرار التغذية المائية‏، وتحسين عمليات الضخ.‏

وأوضحت المؤسسة أن كوادرها أزالت انسداداً في أحد الخطوط بمدينة جاسم ‏في الحي الغربي، وركبت بعض التجهيزات على خط دفع البرنس في ‏الحارّة، ما أعاد ضخ المياه بشكل جيد. ‏

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