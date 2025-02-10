إعادة تأهيل ثلاث آبار رئيسية ‏لتحسين واقع مياه الشرب بدرعا ‏

درعا-سانا
أعادت المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في درعا بالتعاون مع المجتمع المحلي تأهيل ثلاث آبار رئيسية في بلدات جاسم والحارّة وعقربا، بغزارة إجمالية بلغت 95 متراً مكعباً في الساعة الواحدة، يستفيد منها نحو 30 ألف مواطن.
وبينت المؤسسة أن إعادة تأهيل تلك الآبار يسهم في تعزيز استقرار التغذية المائية، وتحسين عمليات الضخ.
وأوضحت المؤسسة أن كوادرها أزالت انسداداً في أحد الخطوط بمدينة جاسم في الحي الغربي، وركبت بعض التجهيزات على خط دفع البرنس في الحارّة، ما أعاد ضخ المياه بشكل جيد.
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