وفود محليةٌ وأجنبية تناقش استثمار شركة حديد حماة ‏

حماة-سانا‏

ناقشت وفود شركاتٍ أجنبيةٍ ومحليةٍ، خلال زيارتها اليوم ‏مقر الشركة العامة للمنتجات الحديدية والفولاذية في حماة عدداً من الرؤى، لاستثمار معامل الصهر والدرفلة والتطريق والأنابيب و‏معمل الأوكسجين، بما يحقق جدوىً اقتصاديةً ‏وإنتاجيةً أعلى قياساً مع فترة النظام البائد.‏

وأكد المهندس مرهف دقس المكلف من وزارة ‏الصناعة بمتابعة الشركة في تصريحٍ لمراسلٍ سانا، ‏حرص الوزارة على النهوض بواقع شركات القطاع الصناعي العام، ولاسيما ‏في ظل الإقبال الاستثماري المتزايد عقب سقوط النظام البائد، ومنافسة العديد ‏من الشركات الراغبة بالاستثمار في قطاع الحديد والصلب.‏

وأوضح دقس أن رؤى الوزارة مبنيةٌ على كيفية النهوض بواقع شركات ‏القطاع الصناعي العام من النواحي الفنية والهيكلية، وتأمين ‏متطلبات الاستثمار في شركة حديد حماة وخاصة المتعلق منها بالخردة و‏حوامل الطاقة .‏

بدوره قدم المدير العام لشركة حديد حماة المهندس عبد الناصر مشعان، عرضاً ‏بيّن فيه أن الشركة تضم 4 معامل، أهمها معمل الصهر الذي بدأ عمله عام ‌‏1974، ومعمل الدرفلة الذي يمكن تطويره عبر استبدال الفرن وتحديث نظام ‏التحكم وتخفيف الهدر، إضافةً إلى معمل التطريق الذي يضم مطرقةً بقوة ‏طرق 1600 طن، وأفران إحماءٍ وتخمير، وكذلك معمل الأنابيب المعدنية، ‏وهو متوقفٌ عن العمل ويمكن الاستفادة منه في إنتاج مادة بروفيل الحديد.‏

ولفت مشعان إلى أنه يمكن تأمين الطاقة الكهربائية عبر إقامة محطةٍ لتوليد ‏الكهرباء بالطاقة الشمسية، بالاستفادة من مساحة الأراضي الواسعة ضمن ‏نطاق الشركة والبالغة 730 دونماً .

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