وفود محليةٌ وأجنبية تناقش استثمار شركة حديد حماة ‏

حماة-سانا
ناقشت وفود شركاتٍ أجنبيةٍ ومحليةٍ، خلال زيارتها اليوم مقر الشركة العامة للمنتجات الحديدية والفولاذية في حماة عدداً من الرؤى، لاستثمار معامل الصهر والدرفلة والتطريق والأنابيب ومعمل الأوكسجين، بما يحقق جدوىً اقتصاديةً وإنتاجيةً أعلى قياساً مع فترة النظام البائد.
وأكد المهندس مرهف دقس المكلف من وزارة الصناعة بمتابعة الشركة في تصريحٍ لمراسلٍ سانا، حرص الوزارة على النهوض بواقع شركات القطاع الصناعي العام، ولاسيما في ظل الإقبال الاستثماري المتزايد عقب سقوط النظام البائد، ومنافسة العديد من الشركات الراغبة بالاستثمار في قطاع الحديد والصلب.
وأوضح دقس أن رؤى الوزارة مبنيةٌ على كيفية النهوض بواقع شركات القطاع الصناعي العام من النواحي الفنية والهيكلية، وتأمين متطلبات الاستثمار في شركة حديد حماة وخاصة المتعلق منها بالخردة وحوامل الطاقة .
بدوره قدم المدير العام لشركة حديد حماة المهندس عبد الناصر مشعان، عرضاً بيّن فيه أن الشركة تضم 4 معامل، أهمها معمل الصهر الذي بدأ عمله عام 1974، ومعمل الدرفلة الذي يمكن تطويره عبر استبدال الفرن وتحديث نظام التحكم وتخفيف الهدر، إضافةً إلى معمل التطريق الذي يضم مطرقةً بقوة طرق 1600 طن، وأفران إحماءٍ وتخمير، وكذلك معمل الأنابيب المعدنية، وهو متوقفٌ عن العمل ويمكن الاستفادة منه في إنتاج مادة بروفيل الحديد.
ولفت مشعان إلى أنه يمكن تأمين الطاقة الكهربائية عبر إقامة محطةٍ لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية، بالاستفادة من مساحة الأراضي الواسعة ضمن نطاق الشركة والبالغة 730 دونماً .
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