اتصالات حمص.. جهود مكثفة لتحسين الخدمات وتلبية الاحتياجات ‏

حمص-سانا‏

أنهى فرع الشركة العامة للاتصالات بحمص عمليات دراسة وتحديد أكثر ‏من ثلاثين منطقة مقترحة، لتشميلها بمشروع تأمين خدمة الإنترنت عبر تقنية ‌‏”الواي فاي”، بهدف تقديم اتصالات بجودة عالية للمواطنين. ‏

وأوضح مدير فرع الشركة المهندس أسامة عوض ‏في تصريح لمراسلة سانا أن الدراسة تمت وفقاً لكتاب الهيئة الناظمة ‏للاتصالات بدمشق لدراسة المناطق التي لا تتوفر فيها خدمة الهاتف ‏والإنترنت، ليصار إلى ترخيص شبكة “الواي فاي” فيها عبر عروضٍ ‏ومناقصاتٍ تتم لاحقاً، بالتنسيق مع الإدارة العامة بدمشق، وذلك بهدف تخفيف ‏الضغط عن الشركة وتلبية احتياجات المواطنين بخدمات الاتصالات وبأسعارٍ ‏مناسبة. ‏

وبخصوص التأهيل والصيانة في فرع الشركة، أشار المهندس عوض إلى أن ‏الورشات الفنية تواصل أعمال التأهيل والصيانة للمناطق التي تعرضت ‏للتخريب والسرقة من كابلات وألواح طاقة، لافتاً إلى الإقبال المتزايد على ‏تأمين الخدمات الهاتفية والإنترنت، مع عودة الأهالي المهجرين والاستقرار ‏الذي تشهده المحافظة.‏

وبين عوض أنه يتم حالياً العمل على توسيع البوابات من خلال تنفيذ عقود ‏جديدة، إضافة إلى التوسع بمشروع (‏FTTH‏) ليشمل شرائح أوسع من المواطنين ‏والفعاليات الاقتصادية، حيث وصلت أعداد المشتركين بالمشروع إلى نحو ‌400 مشتركٍ بالمدينة منذ البدء به قبل خمس سنوات. ‏

وبخصوص استثمار الكفاءات والخبرات، أوضح مدير فرع الشركة أنه يتم تقييم ‏العاملين في فرع الشركة سنوياً، ويمكن تمديد الخدمة لأصحاب الخبرات من ‏الفنيين.

وكان فرع الشركة أنهى مؤخراً تنفيذ مشروع تأهيل الشبكة الرئيسية ‏والفرعية في مركز هاتف الرستن، ما وفر خدمة الاتصالات والإنترنت لمنطقة ‏العاصي شمالاً والمنطقة الغربية حتى الطريق العام الغربي، كما أنهى توسيع الشبكة الفرعية التي تؤمن خدمة الاتصالات غرباً حتى ‏السد الغربي. ‏

يذكر أن السعة الكلية في فرع الشركة العامة للاتصالات بحمص تبلغ نحو 483 ‏ألف خط هاتفي، بينما المستثمر منها حالياً 287 ألف خط هاتفي، كما تبلغ ‏سعة خطوط الإنترنت 219 ألف خط والمستثمر منها حالياً 134 ألف ‏خط. ‏

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