اتصالات حمص.. جهود مكثفة لتحسين الخدمات وتلبية الاحتياجات ‏

حمص-سانا
أنهى فرع الشركة العامة للاتصالات بحمص عمليات دراسة وتحديد أكثر من ثلاثين منطقة مقترحة، لتشميلها بمشروع تأمين خدمة الإنترنت عبر تقنية ”الواي فاي”، بهدف تقديم اتصالات بجودة عالية للمواطنين.
وأوضح مدير فرع الشركة المهندس أسامة عوض في تصريح لمراسلة سانا أن الدراسة تمت وفقاً لكتاب الهيئة الناظمة للاتصالات بدمشق لدراسة المناطق التي لا تتوفر فيها خدمة الهاتف والإنترنت، ليصار إلى ترخيص شبكة “الواي فاي” فيها عبر عروضٍ ومناقصاتٍ تتم لاحقاً، بالتنسيق مع الإدارة العامة بدمشق، وذلك بهدف تخفيف الضغط عن الشركة وتلبية احتياجات المواطنين بخدمات الاتصالات وبأسعارٍ مناسبة.
وبخصوص التأهيل والصيانة في فرع الشركة، أشار المهندس عوض إلى أن الورشات الفنية تواصل أعمال التأهيل والصيانة للمناطق التي تعرضت للتخريب والسرقة من كابلات وألواح طاقة، لافتاً إلى الإقبال المتزايد على تأمين الخدمات الهاتفية والإنترنت، مع عودة الأهالي المهجرين والاستقرار الذي تشهده المحافظة.
وبين عوض أنه يتم حالياً العمل على توسيع البوابات من خلال تنفيذ عقود جديدة، إضافة إلى التوسع بمشروع (FTTH) ليشمل شرائح أوسع من المواطنين والفعاليات الاقتصادية، حيث وصلت أعداد المشتركين بالمشروع إلى نحو 400 مشتركٍ بالمدينة منذ البدء به قبل خمس سنوات.
وبخصوص استثمار الكفاءات والخبرات، أوضح مدير فرع الشركة أنه يتم تقييم العاملين في فرع الشركة سنوياً، ويمكن تمديد الخدمة لأصحاب الخبرات من الفنيين.
وكان فرع الشركة أنهى مؤخراً تنفيذ مشروع تأهيل الشبكة الرئيسية والفرعية في مركز هاتف الرستن، ما وفر خدمة الاتصالات والإنترنت لمنطقة العاصي شمالاً والمنطقة الغربية حتى الطريق العام الغربي، كما أنهى توسيع الشبكة الفرعية التي تؤمن خدمة الاتصالات غرباً حتى السد الغربي.
يذكر أن السعة الكلية في فرع الشركة العامة للاتصالات بحمص تبلغ نحو 483 ألف خط هاتفي، بينما المستثمر منها حالياً 287 ألف خط هاتفي، كما تبلغ سعة خطوط الإنترنت 219 ألف خط والمستثمر منها حالياً 134 ألف خط.
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