وحدة تعبئة مياه عين الفيجة تستأنف إنتاجها بجودة عالية وأسعار مناسبة

دمشق-سانا
استأنفت وحدة تعبئة مياه الفيجة، التابعة للشركة العامة لتعبئة المياه إنتاج مياه الشرب وتوفيرها في الأسواق المحلية، بأسعار مناسبة ووفق المواصفات القياسية السورية.
وتتضمن الوحدة أربعة خطوط إنتاج، لعبوات 0.5- 1.5 ليتر بطاقة إنتاجية 13000 عبوة بالساعة، وخط إنتاج 5-10 ليترات بطاقة إنتاجية 1000 عبوة- سا، أما خط الكولر 18.9 فينتج 300 عبوة- سا، إضافة إلى خط إنتاج كؤوس مياه بثلاثة أحجام، 125ميلي ليتر و180ميلي و250ميلي.
وأوضح مدير الوحدة، المهندس غسان قباني في تصريح لمراسلي سانا أن الوحدة تغطي 90 بالمئة من حاجة السوق للعبوات 0.5 ليتر، مع السماح للتجار ممن لديهم سجل تجاري للمواد الغذائية باستجرار ألف جعبة يومياً.
وكشف المدير التجاري في الوحدة وائل علي عن تسويق نحو 300 ألف جعبة نصف ليتر، ونحو 50 ألف عبوة 5 أو 10 ليترات، إضافة إلى حوالي 15 ألف عبوة 5 غالونات خلال الصيف الماضي.
وحول آلية إنتاج العبوات بين المدير الفني والإنتاجي خالد العدل أن عملية الإنتاج تتألف من خمس مراحل بدايةً من تحويل “البرويف” إلى شكل العبوة، ثم شطف العبوة وتعقيمها وتعبئتها، وتتضمن المرحلة الثالثة وضع اللصاقة، ثم مرحلة التغليف وصولاً إلى “التستيف” على شكل طبالة لتسلم إلى المستودع بشكل منتجٍ جاهزٍ للأسواق المحلية.
ولفت العدل إلى وجود مختبراتٍ مختصةٍ للقيام بتحاليل دوريةٍ للمياه الواردة من المصدر الرئيسي المغذي للوحدة.
وخفضت الشركة العامة لتعبئة المياه أسعار منتجاتها من عبوات مياه الشرب، من مختلف الأحجام، بنسبة 10 بالمئة عن أسعارها السابقة.
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