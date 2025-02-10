وحدة تعبئة مياه عين الفيجة تستأنف إنتاجها بجودة عالية وأسعار مناسبة

دمشق-سانا‏

استأنفت وحدة تعبئة مياه الفيجة، التابعة للشركة العامة لتعبئة المياه إنتاج ‏مياه الشرب وتوفيرها في الأسواق المحلية، بأسعار مناسبة ووفق المواصفات ‏القياسية السورية. ‏

وتتضمن الوحدة أربعة خطوط إنتاج، لعبوات 0.5- 1.5 ‏ليتر ‏بطاقة ‏إنتاجية ‌‏13000 عبوة بالساعة، وخط إنتاج 5-10 ‏ليترات ‏بطاقة ‏إنتاجية 1000 ‏عبوة- سا، أما خط الكولر 18.9 فينتج 300 ‏عبوة- سا، ‏إضافة ‏إلى خط إنتاج كؤوس مياه بثلاثة أحجام، 125ميلي ليتر ‏و180ميلي ‏و250ميلي.‏

وأوضح مدير الوحدة، المهندس غسان قباني في تصريح لمراسلي سانا أن ‏الوحدة تغطي 90 بالمئة من حاجة السوق للعبوات 0.5 ليتر، مع السماح ‏للتجار ممن لديهم سجل تجاري للمواد الغذائية باستجرار ألف جعبة يومياً.‏

وكشف المدير التجاري في الوحدة وائل علي عن تسويق نحو 300 ألف ‏جعبة نصف ليتر، ونحو 50 ألف عبوة 5 أو 10 ليترات، إضافة إلى حوالي 15 ألف ‏عبوة 5 غالونات خلال الصيف الماضي.‏

وحول آلية إنتاج العبوات بين المدير الفني والإنتاجي خالد العدل أن عملية ‏الإنتاج تتألف من خمس مراحل بدايةً من تحويل “البرويف” إلى شكل العبوة، ‏ثم شطف العبوة وتعقيمها وتعبئتها، وتتضمن المرحلة الثالثة وضع اللصاقة، ثم ‏مرحلة التغليف وصولاً إلى “التستيف” على شكل طبالة لتسلم إلى المستودع ‏بشكل منتجٍ جاهزٍ للأسواق المحلية. ‏

ولفت العدل إلى وجود مختبراتٍ مختصةٍ للقيام بتحاليل دوريةٍ للمياه الواردة ‏من المصدر الرئيسي المغذي للوحدة.‏

وخفضت الشركة العامة لتعبئة المياه أسعار منتجاتها من عبوات مياه الشرب، ‏من مختلف الأحجام، بنسبة 10 بالمئة عن أسعارها السابقة.‏

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