مناقشة الوضع الخدمي في المشافي الجامعية

دمشق-سانا

أكد القائم بأعمال وزارة الصحة الدكتور ماهر الشرع أهمية تحديد احتياجات المشافي الجامعية ونواقصها من الأجهزة والمستلزمات والمُستهلكات الطبية، بهدف تأمينها والنهوض بالواقع الصحي، وتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين.

وخلال اجتماع عقد اليوم في مبنى وزارة الصحة مع مديري المشافي الجامعية في المحافظات، بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عبد المنعم عبد الحافظ، لمناقشة الوضع الخدمي في هذه المشافي، أوضح الشرع أن مهمة وزارة الصحة الإشراف الطبي على عمل المشافي، والوقوف على احتياجاتها، وهي في هذا الصدد تسعى إلى تأمين متطلباتها وفق الإمكانات المتاحة.

وبين الشرع أهمية اطلاع مديري الصحة على إحصائيات دقيقة، ‏والإلمام بالأمور القانونية والمالية والاقتصادية والصحة العامة، ‏والاهتمام بالعمل الميداني، وقال: “إن الوزارة ‏لن تفصل أي موظف أو طبيب بشكل تعسفي، إلا أنها تعمل على إعادة الهيكلية ‏لضمان سير العمل بشكل جيد”.

بدوره أشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عبد المنعم عبد الحافظ إلى أن المشافي الجامعية تعليمية وخدمية، وتشكل عنصراً أساسياً في التكوين الطبي للأطباء وطلاب الدراسات العليا، وتعاني من نقص في الاحتياجات يجب العمل على توفيرها.

واستعرض مديرو المشافي أبرز الاحتياجات اللازمة للعمل، وتشمل الكوادر البشرية، وأجهزة غسيل الكلى، والأجهزة ‏الشعاعية والأدوية النوعية، مقترحين حلولاً للارتقاء بواقع العمل.

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