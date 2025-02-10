مياه حماة تغذي حي مشاع الطيار بمياه الشرب لأول مرة

حماة-سانا
تمكنت مؤسسة مياه حماة من تغذية حي مشاع الطيار بمياه الشرب لأول مرة، بعد تركيب شبكات فرعية ورئيسية، وربطها مع شبكة ضخ مدينة حماة.
وأوضح المهندس عبد الستار العلي مدير مياه حماة في تصريح لمراسل سانا أن الحي كان يعاني عدم وجود شبكات مياه، وتم إيصال مياه الشرب إلى أكثر من 2500 مستفيد بالتعاون مع المنظمات الدولية.
ولفت العلي إلى أن التعاون مع المنظمات الدولية شمل أيضاً إنجاز مشاريع صيانة شبكات، وتجهيز آبار المياه بأنظمة مستدامة، في حي مشاع الطيار بمركز المدينة، وقريتي بيصين ودير الصليب، ومنطقة الشيخ عبد الله في ريف المحافظة.
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