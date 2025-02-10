مياه حماة تغذي حي مشاع الطيار بمياه الشرب لأول مرة

حماة-سانا

تمكنت مؤسسة مياه حماة من تغذية حي مشاع الطيار بمياه الشرب لأول مرة‏، بعد تركيب شبكات فرعية ورئيسية، وربطها مع شبكة ضخ مدينة حماة.‏

وأوضح المهندس عبد الستار العلي مدير مياه حماة في تصريح لمراسل سانا أن الحي ‏كان يعاني عدم وجود شبكات مياه، وتم إيصال مياه الشرب إلى أكثر من ‌‏2500 مستفيد بالتعاون مع المنظمات الدولية.‏

ولفت العلي إلى أن التعاون مع المنظمات الدولية شمل أيضاً إنجاز مشاريع ‏صيانة شبكات، وتجهيز آبار المياه بأنظمة مستدامة، في حي مشاع الطيار ‏بمركز المدينة، وقريتي بيصين ودير الصليب، ومنطقة الشيخ عبد الله في ‏ريف المحافظة.‏

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