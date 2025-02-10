الدفاع المدني السوري يشارك في المنتدى الإقليمي العربي السادس للحد من مخاطر الكوارث بالكويت

الكويت-سانا

تشارك مؤسسة الدفاع المدني السوري في المنتدى الإقليمي العربي السادس للحد من مخاطر الكوارث في دولة الكويت، تحت شعار “بناء مجتمعات عربية قادرة على الصمود.. من الفهم إلى العمل”.

ويجمع هذا الحدث الذي ينظمه مكتب الأمم المتحدة بالشراكة مع جامعة الدول العربية وفقاً لمنشور للمؤسسة عبر قناتها الرسمية على تلغرام، القادة والخبراء وأصحاب المصلحة لتعزيز الحد من مخاطر الكوارث وبناء الصمود في المنطقة العربية.

وتحدث مدير البرامج الرئيسي في المؤسسة الدكتور أحمد قزيز خلال مشاركته عن تجربة الدفاع المدني السوري وجهوده في الحد من الكوارث، وشرح الآلية التي يتم بناؤها الآن في سوريا للتنبؤ بالمخاطر والتقليل من أثرها على المجتمعات.

وكانت أعمال المنتدى الذي يستمر لغاية ال 12 من الشهر الجاري انطلقت اليوم في مدينة الكويت، ويسلط الضوء وفقاً لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) على مواصلة ومتابعة ما حققته الدول العربية، وتقييم التقدم المحرز بمتابعة تنفيذ إطار (سنداي) العالمي للحد من مخاطر الكوارث، والاستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث 2030 مع تحديد الأولويات الإقليمية للعامين المقبلين واعتماد (إعلان الكويت) وخطة عمل للفترة 2025-2027.