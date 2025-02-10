محافظ حلب: حجم الدمار بأحياء المدينة الشرقية كبير والمرحلة الحالية تتطلب تعاون الجميع

حلب-سانا

أكد محافظ حلب المهندس عزام الغريب أن حجم الدمار في أحياء المدينة الشرقية كبير والمرحلة الحالية تتطلب تعاون الجميع لتجاوز الصعوبات، لإعادة الخدمات وإعمار الأحياء التي دمرها النظام البائد.

وأوضح الغريب في تصريح صحفي نشرته قناة المحافظة في التلغرام، بعد الزيارة التي قام بها مع رئيس مجلس الوزراء المهندس محمد البشير، وعدد من المسؤولين في الإدارة الجديدة، أمس، لأحياء حلب الشرقية وخاصة المهدم منها، أن هدف الزيارة الاطلاع على واقع الخدمات في هذه الأحياء.

وقال الغريب: “وعدنا أهلنا سابقا أننا والحكومة سنعمل على الاطلاع المباشر على الواقع وليس بالتراسل فحسب، وإنما نسمع من أهلنا مباشرة”.

وأشار الغريب إلى أن المنطقة مدمرة بشكل شبه كامل، فحجم الدمار كبير، وسط غياب تام للخدمات، جراء إهمال النظام البائد، وأوضح أن المرحلة تتطلب تعاون الجميع ومد يد العون، وإن شاء الله يداً بيد نتجاوز كل الصعاب لنبني غداً أفضل.

وكان رئيس مجلس الوزراء المهندس محمد البشير، جال أمس على عدد من الأحياء الشرقية في مدينة حلب، برفقة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومحافظ حلب، ومسؤول إدارة الشؤون السياسية في حلب، والتقى عدداً من الأهالي، للاستماع إلى مطالبهم المتعلقة بتفعيل بعض الخدمات.