منتخب شباب سوريا لكرة القدم يواصل تحضيراته لخوض النهائيات الآسيوية

بكين-سانا

يواصل منتخب سوريا للشباب لكرة القدم (تحت 20 عاماً) تحضيراته للمشاركة في النهائيات الآسيوية، المقرر إقامتها في الصين من الـ 12 من الشهر الجاري ولغاية الأول من آذار المقبل.

ويحمل لاعبو المنتخب طموحاً كبيراً في تقديم أداء لافت وتحقيق الانتصار تلو الآخر، للوصول إلى نتيجة مشرفة تسهم في فرحة الشعب السوري إلى جانب فرحته بالنصر والتحرير.

وفي تصريح لـ سانا قال مدير المنتخب الدكتور فهر كالو: “بعد سقوط النظام البائد حرصنا وبقوة على المشاركة في البطولة رغم كل الظروف الصعبة التي واجهتنا، وكان الأمر شبه تحد لنا مع بعض المحاولات اليائسة لثنينا عن المشاركة، ولكن واجهنا ذلك بإصرار كبير كجهاز إداري وفني ولاعبين، وحرصنا على الوجود في البطولة لنقول للعالم إن سوريا موجودة في هذا المحفل الرياضي الآسيوي”.

وأضاف كالو: “نسعى وبكل ما أوتينا من عزيمة وإصرار لنقوم بدورنا تجاه وطننا من أجل رفع اسم وعلم سوريا في المنافسات الدولية، وهذا واجب كل سوري وأقل ما يمكن أن نقدمه لبلدنا”.

وأشار كالو إلى أن أبرز الصعوبات التي واجهت المنتخب كانت فقدان جوازات سفر اللاعبين، وتم تجاوز هذه العقبة وبالسرعة الممكنة بالتنسيق مع الجهات المعنية، حيث استطعنا رغم ضيق الوقت خوض عدة مباريات تجريبية استعداداً للبطولة التي تعد الأولى في سوريا الجديدة.

وأشاد كالو بالجهاز الفني بقيادة المدرب الوطني محمد قويض، والمجهود الكبير الذي قاموا به خلال الفترة الماضية لتأهيل اللاعبين فنياً، مشيراً إلى صعوبة المنافسة في البطولة الآسيوية القادمة.

ويلعب منتخبنا في البطولة الآسيوية ضمن المجموعة الرابعة، إلى جانب منتخبات كوريا الجنوبية واليابان وتايلند.

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