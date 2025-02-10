وزير الاتصالات: نعمل على رؤية تشاركية مع القطاع الخاص لتقديم خدمة جيدة

دمشق-سانا
أكد وزير الاتصالات وتقانة المعلومات في حكومة تسيير الأعمال المهندس حسين المصري أن الحكومة تعمل على رؤية تشاركية مع القطاع الخاص، لتعزيز قطاع الاتصالات في سوريا، ما يسهم في الوصول إلى خدمات بجودة مرتفعة وبسعر مناسب للمشتركين.
وأوضح الوزير المصري خلال ورشة عمل ضمت عدداً من مزودي خدمة الإنترنت في مختلف المحافظات أن الوزارة تعمل على تبسيط الإجراءات، وتقديم التسهيلات لعمل القطاع الخاص عبر تقييم دوري لأداء الشركات، ما يسهم في تعزيز التنافسية ضمن هذا القطاع والوصول إلى خدمات إنترنت توازي الخدمات المقدمة عالمياً.
وبين الوزير المصري خلال الورشة التي أقيمت في مبنى الشركة السورية للاتصالات أن أولويات العمل في المرحلة القادمة هي تقديم خدمة الإنترنت للمناطق غير المغطاة بها، حيث يجري العمل على دراسة لطرح رخصة مزود إنترنت ثابت عن طريق “الفايبر” عبر الشركات الخاصة.
بدوره المكلف بتسيير الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد عاطف الديري، أوضح أن الورشة تندرج ضمن سلسلة ورشات تعمل عليها الوزارة لتمكين المستثمرين، وتعزيز دورهم في قطاع الاتصالات الذي يعتبر رافدا للقطاعات الاقتصادية الأخرى.
ولفت الديري إلى أن الهيئة تعمل على تنظيم استخدام شبكات الإنترنت، وتحديد العلاقة بين مقدم الخدمة والمشتركين.
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