وزير الاتصالات: نعمل على رؤية تشاركية مع القطاع الخاص لتقديم خدمة جيدة

دمشق-سانا

أكد وزير الاتصالات وتقانة المعلومات في حكومة تسيير الأعمال المهندس ‏حسين المصري أن الحكومة تعمل على رؤية تشاركية مع القطاع الخاص، ‏لتعزيز قطاع الاتصالات في سوريا، ما يسهم في الوصول إلى خدمات بجودة ‏مرتفعة وبسعر مناسب للمشتركين.‏

وأوضح الوزير المصري خلال ورشة عمل ضمت عدداً من مزودي خدمة الإنترنت في مختلف المحافظات أن الوزارة تعمل على تبسيط الإجراءات، وتقديم ‏التسهيلات لعمل القطاع الخاص عبر تقييم دوري لأداء الشركات، ما يسهم ‏في تعزيز التنافسية ضمن هذا القطاع والوصول إلى خدمات إنترنت توازي ‏الخدمات المقدمة عالمياً.‏

وبين الوزير المصري خلال الورشة التي أقيمت في مبنى الشركة ‏السورية للاتصالات أن أولويات العمل في المرحلة القادمة هي تقديم خدمة ‏الإنترنت للمناطق غير المغطاة بها، حيث يجري العمل على دراسة لطرح ‏رخصة مزود إنترنت ثابت عن طريق “الفايبر” عبر الشركات الخاصة.‏

بدوره المكلف بتسيير الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد عاطف الديري، ‏أوضح أن الورشة تندرج ضمن سلسلة ورشات تعمل عليها الوزارة لتمكين ‏المستثمرين، وتعزيز دورهم في قطاع الاتصالات الذي يعتبر رافدا ‏للقطاعات الاقتصادية الأخرى‌‏.‏

ولفت الديري إلى أن الهيئة تعمل على تنظيم استخدام شبكات الإنترنت، ‏وتحديد العلاقة بين مقدم الخدمة والمشتركين.‏

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