القائم بأعمال وزارة الصحة يجري جولة على مجمع ابن النفيس بدمشق

دمشق-سانا

أجرى القائم بأعمال وزارة الصحة الدكتور ماهر الشرع اليوم جولة تفقدية على مجمع ابن النفيس بدمشق.

وتضمنت الجولة زيارة أقسام مشفى ابن النفيس ومشفى الكلية الجراحي ومركز إعادة التأهيل والأطراف الصناعية، للاطلاع على واقع الخدمات الطبية المقدمة فيها.

واطلع الدكتور الشرع خلال جولته على واقع المنشآت الصحية والأجهزة والخدمات الطبية المقدمة والوقوف على المتطلبات خلال الفترة الحالية، مؤكداً أن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً بمرضى غسيل الكلية، وتعمل على توفير عدد أكبر من الأجهزة لضمان عدم حدوث أي تأخير بالجلسات للمرضى.

شارك في الجولة معاون القائم بأعمال وزارة الصحة الدكتور حسين الخطيب وعدد من المديرين والمعنيين.

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