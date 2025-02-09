مهرجان الخير للتسوق ينطلق في دمشق بمشاركة 118 شركة

دمشق-سانا
انطلقت مساء اليوم فعاليات مهرجان الخير للتسوق، في صالة اليرموك في حي الزاهرة بدمشق، الذي تنظمه شركة “إنمار” للمعارض والمؤتمرات، بالتعاون مع وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، بمشاركة 118 شركة وطنية.
ويقدم المشاركون في المهرجان، مواد وسلعاً متنوعة تحتاجها الأسرة من منتجات غذائية، ومنظفات بمختلف أنواعها، وأدوات منزلية، وألبسة وجلديات وأحذية، وإكسسوارات، وألعاب أطفال.
وأوضح وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك ماهر الحسن أن المهرجان يعد فرصة لعرض منتجات متنوعة تجد الأسرة فيه كل ما تحتاجه، بتخفيضات كحد أدنى من 20 إلى 30 بالمئة، ما يجعل منه بداية لسلسلة مهرجانات تسويقية تشمل جميع المحافظات.
وأشار منظم المهرجان فهد الحريري إلى أن المهرجان يكسر حلقات الوساطة بين المنتج والمستهلك، ليتم البيع بشكل مباشر بتخفيضات حقيقية تنعكس إيجاباً على المواطنين، حيث نعمل على تقديم عروض تصل في بعضها إلى سعر التكلفة.
ويستمر المهرجان حتى الـ 26 من الشهر الجاري، ويفتح أبوابه من الساعة الـ 12 ظهراً وحتى الـ 8 مساءً.
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