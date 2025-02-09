مهرجان الخير للتسوق ينطلق في دمشق بمشاركة 118 شركة

دمشق-سانا‏

انطلقت مساء اليوم فعاليات مهرجان الخير للتسوق، في صالة اليرموك في حي الزاهرة بدمشق، الذي تنظمه شركة “إنمار” للمعارض والمؤتمرات، ‏بالتعاون مع وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، بمشاركة 118 شركة ‏وطنية.

ويقدم المشاركون في المهرجان، مواد وسلعاً متنوعة تحتاجها الأسرة من ‏منتجات غذائية، ومنظفات بمختلف أنواعها، وأدوات منزلية، وألبسة وجلديات ‏وأحذية، وإكسسوارات، وألعاب أطفال.

وأوضح وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك ماهر الحسن أن المهرجان ‏يعد فرصة لعرض منتجات متنوعة تجد الأسرة فيه كل ما تحتاجه، ‏بتخفيضات كحد أدنى من 20 إلى 30 بالمئة، ما يجعل منه بداية لسلسلة ‏مهرجانات تسويقية تشمل جميع المحافظات.

وأشار منظم المهرجان فهد الحريري إلى أن المهرجان يكسر حلقات الوساطة بين ‏المنتج والمستهلك، ليتم البيع بشكل مباشر بتخفيضات حقيقية تنعكس إيجاباً ‏على المواطنين، حيث نعمل على تقديم عروض تصل في بعضها إلى سعر ‏التكلفة.

ويستمر المهرجان حتى الـ 26 من الشهر الجاري، ‏ويفتح أبوابه من الساعة الـ 12 ‏ظهراً وحتى الـ 8 مساءً.

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