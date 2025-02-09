جولة ميدانية لرئيس مجلس الوزراء في أحياء حلب الشرقية

حلب-سانا

جال رئيس مجلس الوزراء المهندس محمد البشير، على عدد من الأحياء الشرقية في مدينة حلب، برفقة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عبد المنعم عبد الحافظ، ومحافظ حلب المهندس عزام الغريب، ومسؤول إدارة الشؤون السياسية في حلب، والتقى عدداً من الأهالي، للاستماع إلى مطالبهم المتعلقة بتفعيل بعض الخدمات.

وأكد البشير أن الحكومة تعمل على توظيف كل الإمكانات المتوفرة للنهوض بالواقع الخدمي في جميع المحافظات السورية، مبيناً أن الأحياء الشعبية بحلب تعرضت للكثير من الإهمال من قبل النظام البائد، وتحتاج إلى جهود وموازنات كبيرة لإعادة الخدمات الأساسية.

ولفت البشير إلى أن العمل جار على تأهيل شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي، والطرقات، وذلك في إطار الخطط الحكومية الحالية، الهادفة لتحسين الخدمات في المدينة.

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