مؤسّسة “E_CLEAN” تبدأ حملة تنظيف لجميع شوارع مدينة طرطوس ‏

طرطوس- سانا
أطلقت مؤسّسة البيئة النظّيفة (E_CLEAN) في طرطوس اليوم حملة لتنظيف شّوارع المدينة، تستمر حتى نهاية شباط الجاري.
وتشمل الحملة تنظيف وإزالة وترحيل أنقاض الأتربة والأوساخ، بدءاً من دوار السياحة باتجاه الغرب حتى حديقة الطلائع، لتشمل لاحقاً جميع أحياء مدينة طرطوس؛ بهدف تحسين نظافة المدينة للوصول إلى المستوى المطلوب.
وأوضح مدير النظّافة في المؤسّسة المهندس سعد الضابط في تصريح لمراسلة سانا، أن المؤسّسة تقوم بحملات النظّافة حسب الإمكانيات المتاحة من عمال نظافة وآليات، كون معظم الآليات معطلة سابقاً، وتعمل المؤسسة حالياً على إصلاحها وصيانتها للنهوض بواقع النظافة في المدينة بالشكل المطلوب، ولتشمل حملات النظافة كل مناطق المحافظة مدناً وريفاً.
ولفت الضابط إلى أن المؤسّسة تعتزم خلال الأيام القادمة تفعيل رقم خاص بالمؤسّسة لاستقبال جميع الشّكاوى، وتشكيل فريق لحالات الطوارىء ضمن مدينة طرطوس مع تحديد مواعيد لإلقاء القمامة والتقيد بها، معرباً عن أمله بتعاون المواطنين والالتزام بهذا الأمر.
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