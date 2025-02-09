مؤسّسة “E_CLEAN” تبدأ حملة تنظيف لجميع شوارع مدينة طرطوس ‏

طرطوس- سانا

أطلقت مؤسّسة البيئة النظّيفة (E_CLEAN) في طرطوس اليوم حملة لتنظيف ‏شّوارع المدينة، تستمر حتى نهاية شباط الجاري. ‏

وتشمل الحملة تنظيف وإزالة وترحيل أنقاض الأتربة والأوساخ، بدءاً من ‏دوار السياحة باتجاه الغرب حتى حديقة الطلائع، لتشمل ‏لاحقاً جميع أحياء مدينة طرطوس؛ بهدف تحسين نظافة المدينة ‏للوصول إلى ‏المستوى المطلوب.‏

وأوضح مدير النظّافة في المؤسّسة المهندس سعد الضابط في تصريح لمراسلة سانا، أن ‏المؤسّسة تقوم بحملات النظّافة حسب الإمكانيات المتاحة من عمال نظافة ‏وآليات، كون معظم الآليات معطلة سابقاً، وتعمل المؤسسة حالياً على ‏إصلاحها وصيانتها للنهوض بواقع النظافة في المدينة بالشكل المطلوب، ‏ولتشمل حملات النظافة كل مناطق المحافظة مدناً وريفاً.‏

ولفت الضابط إلى أن المؤسّسة تعتزم خلال الأيام القادمة تفعيل رقم خاص ‏بالمؤسّسة لاستقبال جميع الشّكاوى، وتشكيل فريق لحالات الطوارىء ضمن ‏مدينة طرطوس مع تحديد مواعيد لإلقاء القمامة والتقيد بها، معرباً عن أمله ‏بتعاون المواطنين والالتزام بهذا الأمر.‏

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