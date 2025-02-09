اتحاد الجمباز يقيم مهرجاناً رياضياً للفئات العمرية الصغيرة  

دمشق-سانا

أقام اتحاد الجمباز مهرجاناً رياضياً بمشاركة 50 لاعباً ولاعبة من الفئات العمرية الصغيرة في مدينة الفيحاء الرياضية بدمشق بمناسبة التحرير.

وشهد المهرجان عروضاً مهارية تضمنت مجموعة من حركات المرونة الجسدية واللياقة البدنية العالية، وسط أجواء حماسية وتشجيعية من الجمهور.

رئيس اتحاد الجمباز محمد فواز شرف، قال في تصريح لسانا: إن المهرجان جاء بهدف تنشيط اللعبة لدى الفئات العمرية الصغيرة التي تعد الركيزة الأساسية التي تبنى عليها المنتخبات الوطنية، مشيراً إلى المهارات المتميزة التي قدمها الأطفال في المهرجان، وهو ما يدل على كفاءة الكوادر الرياضية السورية.

عدد من كوادر اللعبة واللاعبين عبروا عن سعادتهم بالمشاركة بالمهرجان ولا سيما أنه يأتي بمناسبة تحرير سوريا من النظام البائد، متمنين أن تشهد رياضتهم تطوراً في عهد سوريا الجديدة، وخصوصاً أن الجمباز يعد أساس الألعاب الرياضية الأخرى لما يوفره من لياقة ومرونة بدنية عالية.

ويعد هذا المهرجان النشاط المحلي الأول لاتحاد الجمباز بعد التحرير، ويأتي ضمن خطة وضعها مؤخراً تتضمن سلسلة من البطولات للجمباز الفني والإيقاعي، إضافة إلى عدد من الدورات التدريبية.

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