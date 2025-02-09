الدفاع المدني يدعو الأهالي لتجنب أماكن المواد المتفجرة من مخلفات النظام البائد ‏

دمشق-سانا‏

دعا الدفاع المدني السوري المدنيين إلى عدم الدخول إلى القرى والبلدات والأراضي التي ‏كانت ضمن خطوط التماس سابقاً مع النظام البائد، وذلك لتجنب مخاطر مخلفات القتل ‏والدمار التي خلفها هذا النظام المجرم.‏

وطلب الدفاع المدني في منشور بقناته على “تلغرام” اليوم؛ عدم الدخول للمنازل ‏المدمرة أو سلك طرقات غير مستخدمة، وعدم الاقتراب من الثكنات والمقرات ‏العسكرية والحواجز السابقة والسواتر الترابية والخنادق، والحذر من أي جسم غريب، ‏وعدم لمسه أو تحريكه والإبلاغ عنه. ‏

وذكر أن النظام البائد والميليشيات الموالية له، تعمدوا زرع الألغام في مناطق حيوية، ‏وفي الأماكن التي يُتوقع تحرك المدنيين فيها، لقتل أكبر عدد ممكن، وأن هذه الجرائم ‏طويلة الأمد بحق السوريين هي وجه آخر من حربهم وإجرامهم. ‏

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