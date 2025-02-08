اختتام معرض خان الحرير النسيجي وتوقيع عدد من عقود التسويق محلياً وخارجياً

دمشق-سانا

أعلنت اللجنة المنظمة لمعرض خان الحرير النسيجي التخصصي “ربيع وصيف 2025” عن إبرام اتفاقات وتوقيع عدد جيد من عقود التسويق المحلية والتصدير، في ختام المعرض الذي استمر ثلاثة أيام، على أرض مدينة المعارض بدمشق.

وأوضح رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها المهندس محمد أيمن المولوي، في تصريح للصحفيين أن المعرض حقق فائدة كبيرة للعارضين، حيث حاز على رضاهم ورضى الزبائن، بما تضمنه من منتجات وبضائع مختلفة من الألبسة والأقمشة ذات الجودة العالية والموديلات الجديدة، معرباً عن أمله بأن تكون المعارض الداخلية القادمة على مساحة أوسع وبحجم مشاركة أكبر.

ولفت عضو مجلس إدارة غرفة صناعة حلب ورئيس لجنة المعارض محمد زيزان، إلى أن المعرض كان ناجحاً وحقق الهدف المرجو منه، حيث شكل صلة وصل بين الصناعيين المنتجين وزوار المعرض، من تجار الجملة ورجال أعمال من سوريا ولبنان العراق والأردن وغيرها، الذين زاروا المعرض والتقوا مع المشاركين، وتم إبرام عدد جيد من العقود لشراء المنتجات المعروضة.

وأقيم المعرض على أرض مدينة المعارض بدمشق، ونظمته غرفتا صناعة حلب وصناعة دمشق وريفها برعاية وزارة الاقتصاد، وشارك فيه 88 شركة وطنية تختص بقطاعات الصناعة ‏النسيجية ومستلزماتها.

لمتابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgen