شتوتغارت يقتنص ثلاث نقاط غالية من ملعب دورتموند بالدوري الألماني

برلين-سانا

فاجأ شتوتغارت مضيفه بوروسيا دورتموند بتغلّبه عليه 2-1، في المرحلة الحادية والعشرين من منافسات الدوري الألماني لكرة القدم.

سجّل للفائز كلّ من فالديمار أنتون في الدقيقة 50 خطأ في مرمى فريقه، وجيف شابوت في الدقيقة 62، فيما سجل يوليان براندت هدف دورتموند الوحيد في الدقيقة81.

وهي الخسارة الثامنة لدورتموند في الدوري الألماني خلال الموسم الحالي مقابل خمسة تعادلات وثمانية انتصارات، ليتجمّد رصيده عند 29 نقطة في المركز الحادي عشر.

في المقابل حقّق شتوتغارت فوزه العاشر مقابل خمسة تعادلات وست هزائم، ليرفع رصيده إلى 35 نقطة في المرتبة الرابعة مؤقتاً.

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