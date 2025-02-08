ضمن مبادرة “حماة تنبض من جديد”‏… حملة نظافة لجمعية خزامى

حماة-سانا
ضمن فعاليات مبادرة “حماة تنبض من جديد” التي تهدف إلى تعزيز الوعي البيئي، وإعادة المظهر الحضاري، والجمالي لمدينة حماة، شاركت جمعية خزامى في حملة نظافة استهدفت عدة أحياء في المدينة.
وبينت رئيسة الجمعية خزامى خلوف في تصريح لمراسل سانا أن 30 متطوعاً من أبناء المدينة شاركوا الجمعية في تنظيف شوارع الحميدية، وساحة العاصي، وشارع القصر العدلي، والشريعة، حيث تم جمع النفايات والتربة وترحيلها، بمشاركة واسعة من الأهالي، موضحة أن الحملة ستشمل أحياء أخرى قريباً.
ولفتت خلوف إلى أن الجمعية أطلقت بالتوازي مع حملة النظافة مبادرة لتوزيع قرطاسية، ولوازم مدرسية، لطلاب مدرسة هشام بصيلي في حي جنوب الملعب، وتحضر لتنظيم حملات تبرع بالدم لدعم جهود المجتمع المحلي، في توفير جميع زمر الدم للمشافي.
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