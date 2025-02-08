ضمن مبادرة “حماة تنبض من جديد”‏… حملة نظافة لجمعية خزامى

حماة-سانا

‏ ضمن فعاليات مبادرة “حماة تنبض من جديد” التي تهدف إلى تعزيز ‏الوعي البيئي، وإعادة المظهر الحضاري، والجمالي لمدينة حماة، شاركت جمعية ‏خزامى في حملة نظافة استهدفت ‏عدة أحياء في المدينة.

وبينت رئيسة الجمعية خزامى خلوف في تصريح لمراسل سانا أن 30 متطوعاً ‏من أبناء المدينة شاركوا الجمعية في تنظيف شوارع الحميدية، وساحة ‏العاصي، وشارع القصر العدلي، والشريعة، حيث تم جمع النفايات والتربة وترحيلها، بمشاركة ‏واسعة من الأهالي، موضحة أن الحملة ستشمل أحياء أخرى قريباً.

ولفتت خلوف إلى أن الجمعية أطلقت بالتوازي مع حملة النظافة مبادرة ‏لتوزيع قرطاسية، ولوازم مدرسية، لطلاب مدرسة هشام بصيلي في حي جنوب ‏الملعب، وتحضر لتنظيم حملات تبرع بالدم لدعم ‏جهود المجتمع المحلي، في توفير جميع زمر الدم للمشافي.

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