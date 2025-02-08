الهلال الأحمر يطلق حملة تبرع بالدم في عدد من المحافظات

دمشق-سانا‏

تحت شعار (شاركنا التحدي وأنقذ حياة إنسان) أطلقت منظمة الهلال الأحمر ‏العربي السوري بالتعاون مع وزارة الصحة وإدارة بنوك الدم وبشراكة من ‏المجتمع المحلي اليوم حملة تبرع بالدم في عدد من المحافظات، وذلك ‏بهدف دعم رصيد بنوك الدم بإمدادات كافية.‏

رئيس منظمة الهلال الأحمر العربي السوري الدكتور حازم بقلة أوضح في تصريح لـسانا أن ‏الحملة هي مبادرة إنسانية تدعم مرضى التلاسيميا، ومرضى العمليات ‏الإسعافية للمساهمة بحل مشكلة النقص الحاد بكميات الدم من خلال التوجه إلى المناطق التي ليس فيها بنوك دم أو بعيدة عنها لتخفيف أعباء التنقل ‏عن الراغبين بالتبرع.‏

من جهته بيّن مدير بنك الدم بدمشق الدكتور محمد علي آلوسي في تصريح مماثل أن ‏الحملة تهدف للوصول إلى 14 ألف متبرع قبل حلول شهر رمضان من ‏خلال 78 موظفاً من مراكز نقل الدم في مختلف المحافظات، لافتاً إلى أن ‏وزارة الصحة تقوم بحملات رديفة لهذه الحملة لتأمين دم آمن وسليم يلبي ‏احتياجات المرضى في المشافي العامة والخاصة.‏

وفي حماة أشار منسق التواصل والإعلام في فرع الهلال الأحمر يوسف ‏العلي إلى أنه تم تحديد مستوصفي العلمين بمدينة حماة وسلمية التابعين ‏للهلال الأحمر كأماكن للتبرع، إضافة إلى استهداف المجتمعات المحلية، وذلك ‏بالتعاون مع مركز نقل الدم بحماة عبر إرسال موظفين لقطاف الدم.‏

بدوره لفت منسق الصحة المجتمعية في فرع الهلال الأحمر بحماة مصباح ‏سلوم إلى أن الحملة في يومها الأول بدأت من بلدة خطاب بريف حماة ‏الشمالي، وبلغ عدد المتبرعين نحو مئة متبرع، داعياً المجتمع المحلي ‏للمشاركة الفاعلة في الحملة لدعم مركز نقل الدم بالكميات الكافية لتلبية ‏احتياجات المرضى من الدم، ولا سيما مرضى التلاسيميا وسرطان الدم.‏

واعتبر عبد المعين الرحال أحد المتبرعين من بلدة خطاب أن المشاركة في ‏الحملة واجب وطني وإنساني، لكونها تسهم في إنقاذ حياة ‏أشخاص هم بأمس الحاجة لنقل الدم.

وتنفذ الحملة في محافظات دمشق وريفها، وحلب، وحمص، وحماة، ‏وطرطوس، واللاذقية، ودير الزور، والسويداء، ودرعا عبر 35 مركزاً ‏ونقطة طبية وعيادة متنقلة تابعة للمنظمة، وتستمر طيلة شهر شباط الجاري.‏

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