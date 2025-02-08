الهلال الأحمر يطلق حملة تبرع بالدم في عدد من المحافظات

دمشق-سانا
تحت شعار (شاركنا التحدي وأنقذ حياة إنسان) أطلقت منظمة الهلال الأحمر العربي السوري بالتعاون مع وزارة الصحة وإدارة بنوك الدم وبشراكة من المجتمع المحلي اليوم حملة تبرع بالدم في عدد من المحافظات، وذلك بهدف دعم رصيد بنوك الدم بإمدادات كافية.
رئيس منظمة الهلال الأحمر العربي السوري الدكتور حازم بقلة أوضح في تصريح لـسانا أن الحملة هي مبادرة إنسانية تدعم مرضى التلاسيميا، ومرضى العمليات الإسعافية للمساهمة بحل مشكلة النقص الحاد بكميات الدم من خلال التوجه إلى المناطق التي ليس فيها بنوك دم أو بعيدة عنها لتخفيف أعباء التنقل عن الراغبين بالتبرع.
من جهته بيّن مدير بنك الدم بدمشق الدكتور محمد علي آلوسي في تصريح مماثل أن الحملة تهدف للوصول إلى 14 ألف متبرع قبل حلول شهر رمضان من خلال 78 موظفاً من مراكز نقل الدم في مختلف المحافظات، لافتاً إلى أن وزارة الصحة تقوم بحملات رديفة لهذه الحملة لتأمين دم آمن وسليم يلبي احتياجات المرضى في المشافي العامة والخاصة.
وفي حماة أشار منسق التواصل والإعلام في فرع الهلال الأحمر يوسف العلي إلى أنه تم تحديد مستوصفي العلمين بمدينة حماة وسلمية التابعين للهلال الأحمر كأماكن للتبرع، إضافة إلى استهداف المجتمعات المحلية، وذلك بالتعاون مع مركز نقل الدم بحماة عبر إرسال موظفين لقطاف الدم.
بدوره لفت منسق الصحة المجتمعية في فرع الهلال الأحمر بحماة مصباح سلوم إلى أن الحملة في يومها الأول بدأت من بلدة خطاب بريف حماة الشمالي، وبلغ عدد المتبرعين نحو مئة متبرع، داعياً المجتمع المحلي للمشاركة الفاعلة في الحملة لدعم مركز نقل الدم بالكميات الكافية لتلبية احتياجات المرضى من الدم، ولا سيما مرضى التلاسيميا وسرطان الدم.
واعتبر عبد المعين الرحال أحد المتبرعين من بلدة خطاب أن المشاركة في الحملة واجب وطني وإنساني، لكونها تسهم في إنقاذ حياة أشخاص هم بأمس الحاجة لنقل الدم.
وتنفذ الحملة في محافظات دمشق وريفها، وحلب، وحمص، وحماة، وطرطوس، واللاذقية، ودير الزور، والسويداء، ودرعا عبر 35 مركزاً ونقطة طبية وعيادة متنقلة تابعة للمنظمة، وتستمر طيلة شهر شباط الجاري.
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