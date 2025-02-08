إصلاح أعطال الكهرباء جراء الأحوال الجوية في ‏السويداء

السويداء-سانا
أنهت ورشات الشركة العامة لكهرباء السويداء اليوم إصلاح أعطال الشبكة الكهربائية، والتي تسببت بها الظروف الجوية التي شهدتها المحافظة اليومين الماضيين.
وذكر مدير عام الشركة المهندس معروف البربور في تصريح لمراسل سانا أنه تم إصلاح نحو 100 عطل على خطوط توتر منخفض، و15 خلية على خطوط التوتر المتوسط، في مختلف مناطق المحافظة.
وبين البربور أن ورشات الطوارئ والصيانة بالشركة كانت على جهوزية تامة على مدار الساعة، لمتابعة الأضرار وإصلاح الأعطال، رغم الصعوبات وظروف الطقس السائدة، وإغلاق الطرقات.
لمتابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgen