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إصلاح أعطال الكهرباء جراء الأحوال الجوية في ‏السويداء

2025-02-08

السويداء-سانا ‏

أنهت ورشات الشركة العامة لكهرباء السويداء اليوم إصلاح أعطال الشبكة ‏الكهربائية، والتي تسببت بها الظروف الجوية التي شهدتها المحافظة ‏اليومين الماضيين.‏

وذكر مدير عام الشركة المهندس معروف البربور في تصريح لمراسل سانا ‏أنه تم إصلاح نحو 100 عطل على خطوط توتر منخفض، و15 ‏خلية على خطوط التوتر المتوسط، في مختلف مناطق المحافظة.‏
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وبين البربور أن ورشات الطوارئ والصيانة بالشركة كانت على جهوزية ‏تامة على مدار الساعة، لمتابعة الأضرار وإصلاح الأعطال، رغم ‏الصعوبات وظروف الطقس السائدة، وإغلاق الطرقات.‏

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