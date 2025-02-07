وزير الخارجية يؤكد لوفد من كوريا الجنوبية العمل لفتح صفحة جديدة وإقامة علاقات تخدم مصالح الشعبين

دمشق-سانا

اجتمع اليوم وزير الخارجية أسعد الشيباني بوفد كوري برئاسة أون جونغ كيم المديرة العامة للشؤون الإفريقية والشرق الأوسط في وزارة خارجية كوريا الجنوبية.

ورحب الوزير بالوفد الكوري الجنوبي، وأكد على العمل لفتح صفحة جديدة وإقامة علاقات جيدة، بما يخدم مصالح الشعبين ويحقق الأمن والازدهار والسلم للشعب السوري.

بدورها أكدت أون حرص بلادها على إعادة العلاقات الدبلوماسية مع سوريا لأول مرة منذ عام 2003، وتقديم الدعم لبناء سوريا، ودعم الانتقال السياسي الشامل والتعافي الاقتصادي وتقديم المساعدات الإنسانية، مشيرة إلى أن كوريا الجنوبية تتمتع بخبرة في إعادة الإعمار بعد الحرب والنمو الاقتصادي.

وذكرت أون أن كوريا الجنوبية ستقدم مساعدات غذائية ومساعدات تدعم قطاع الصحة، كما ستقوم بتقييم وتقديم المساعدة العاجلة حسب الحاجة.

وأضافت أن بلادها ستعمل على تشجيع قادة الأعمال لديها لزيارة السوق السورية والانخراط فيها، كما أكدت أن كوريا الجنوبية ستدفع بطرقها لتخفيف العقوبات عن الشعب السوري.

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