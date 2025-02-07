أردوغان يؤكد خلال اتصال هاتفي مع ماكرون ضرورة رفع العقوبات عن سوريا بشكل كامل

أنقرة-سانا

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ضرورة رفع العقوبات عن سوريا بشكل كامل.

وذكرت الرئاسة التركية أن الرئيس أردوغان شدد خلال اتصال هاتفي اليوم مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، على أهمية تعليق الاتحاد الأوروبي العقوبات ضد سوريا، ورفعها بشكل كامل في المرحلة الجديدة، مشيراً إلى أن تركيا ستواصل دعمها لسوريا من دون انقطاع.

ولفت أردوغان إلى أن زيادة الحوار بين تركيا وفرنسا من شأنه أن يساهم بشكل إيجابي في تعزيز العلاقات، وأن البلدين لديهما إمكانات كبيرة للتعاون في العديد من المجالات، لاسيما في مجال الصناعات الدفاعية.

لمتابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgen