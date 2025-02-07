رئيس الجمهورية اللبنانية يهاتف السيد الرئيس أحمد الشرع مهنئاً

دمشق-سانا

تلقى رئيس الجمهورية السيد أحمد الشرع اتصالاً هاتفياً من نظيره اللبناني السيد جوزيف عون.

وهنأ الرئيس عون خلال الاتصال، الرئيس أحمد الشرع لتوليه رئاسة الجمهورية العربية السورية، وأكد على ضرورة تعزيز التعاون والعلاقات الدبلوماسية بين البلدين الشقيقين، بما يحقق الأمن والسلام للشعبين السوري واللبناني. كما أكد دعم لبنان لوحدة الأراضي السورية واستقلالها وسيادتها الوطنية.

من جانبه أكد سيادة الرئيس أحمد الشرع على الروابط التاريخية والجغرافية التي تجمع البلدين، مشيراً إلى التاريخ المشترك والعريق لدولتي سوريا ولبنان.