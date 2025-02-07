وزير الأشغال العامة يبحث مع مجموعة أبو ظبي للاستثمار والتنمية التعاون ‏في مشاريع السكن وإعادة الإعمار

دمشق-سانا
بحث وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس مصطفى عبد الرزاق مع وفد من مجموعة أبو ظبي للاستثمار والتنمية (ADIG)، سبل التعاون المستقبلية وبشكل خاص مشاريع السكن وإعادة الإعمار.
وأكد الوزير عبد الرزاق خلال الاجتماع الذي عقد في مبنى الوزارة، أهمية دراسة العروض المقدمة من قبل المجموعة، معرباً عن تطلعه لتعزيز التعاون مع المجموعة والاستفادة من خبراتهم وتقنياتهم المتقدمة، لتحسين البنية التحتية وتقديم حلول مبتكرة ومستدامة تلبي احتياجات المواطنين.
وتمت مناقشة استخدام تقنيات حديثة لإجراء مسوحات جوية وأرضية، تسهم في تحديد المناطق المتضررة، الأمر الذي يساعد في اتخاذ قرارات حول أولويات التدخل فيها، وجرى التأكيد على أهمية استخدام مواد بناء ذات خواص جيدة وتكلفة قليلة، بالإضافة إلى تشييد أبنية بمواد بديلة.
واستعرض وفد مجموعة أبو ظبي للاستثمار والتنمية تجاربهم الناجحة في كوالالمبور وبعض المدن التركية، ما يبرز كفاءتهم في التعامل مع مشاريع مشابهة، وأهمية إنشاء شراكات بين القطاع العام والخاص، لتعزيز التعاون وتحقيق النجاح في مشاريع السكن وإعادة الإعمار.
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