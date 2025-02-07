وزير الأشغال العامة يبحث مع مجموعة أبو ظبي للاستثمار والتنمية التعاون ‏في مشاريع السكن وإعادة الإعمار

دمشق-سانا

بحث وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس مصطفى عبد الرزاق مع وفد ‏من مجموعة أبو ظبي للاستثمار والتنمية (‏ADIG‏)، سبل التعاون المستقبلية ‏وبشكل خاص مشاريع السكن وإعادة الإعمار.‏

وأكد الوزير عبد الرزاق خلال الاجتماع الذي عقد في مبنى الوزارة، أهمية دراسة العروض ‏المقدمة من قبل المجموعة، معرباً عن تطلعه لتعزيز التعاون مع المجموعة ‏والاستفادة من خبراتهم وتقنياتهم المتقدمة، لتحسين البنية التحتية وتقديم حلول ‏مبتكرة ومستدامة تلبي احتياجات المواطنين.‏

وتمت مناقشة استخدام تقنيات حديثة لإجراء مسوحات جوية وأرضية، تسهم ‏في تحديد المناطق المتضررة، الأمر الذي يساعد في اتخاذ ‏قرارات حول أولويات التدخل فيها، وجرى التأكيد على أهمية استخدام مواد ‏بناء ذات خواص جيدة وتكلفة قليلة، بالإضافة إلى تشييد أبنية بمواد بديلة.‏

واستعرض وفد مجموعة أبو ظبي للاستثمار والتنمية تجاربهم الناجحة في ‏كوالالمبور وبعض المدن التركية، ما يبرز كفاءتهم في التعامل مع مشاريع ‏مشابهة، وأهمية إنشاء شراكات بين القطاع العام والخاص، لتعزيز التعاون ‏وتحقيق النجاح في مشاريع السكن وإعادة الإعمار. ‏

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