في اتصال هاتفي.. المستشار الألماني يؤكد للرئيس الشرع دعم بلاده للإدارة السورية الجديدة

دمشق-سانا

تلقى رئيس الجمهورية العربية السورية السيد أحمد الشرع اليوم اتصالا هاتفيا من المستشار الألماني السيد أولاف شولتز.

واستهل شولتز اتصاله بالتهاني والمباركة للرئيس أحمد الشرع بتوليه منصب الرئاسة، وعبر عن سعادته بالخلاص من نظام الأسد المجرم وتحرير الشعب السوري، كما عبر عن دعمه للخطوات التي تتخذها الإدارة الجديدة على المستوى الشعبي والسياسي في سبيل حفاظها على السلم الأهلي.

بدوره شكر الرئيس أحمد الشرع المستشار الألماني على مكالمته ومواقف ألمانيا التي دعمت الشعب السوري، واستقبلت اللاجئين السوريين طيلة السنين الماضية.

وتحدث الرئيس الشرع عن خارطة الطريق التي تنتهجها الدولة السورية على صعيد المرحلة الانتقالية والحوار الوطني وتشكيل الحكومة الشاملة، إضافة إلى المساعي الحثيثة لإزالة العقوبات الاقتصادية، والتي صرح المستشار بشكلٍ واضحٍ عن ضرورة إزالتها بشكل فوري من أجل تعافي الشعب السوري، ودعم المسار الإنساني والاقتصادي على حدٍ سواء.

وأبدى شولتز تأييده لخطوات الرئيس الشرع في إدارة المحادثات لاستكمال وحدة الأراضي السورية وخاصة في منطقة شمال شرق سوريا.

كما تشارك السيدان الشرع وشولتز التحديات الأمنية في سوريا وضرورة العمل بشكل مشترك لحفظ الأمن والاستقرار في سوريا، وتم التأكيد أيضا على دعم العملية السياسية السورية ووحدة البلاد واستقلالها وسيادة أراضيها.

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