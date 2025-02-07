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وزارة الإعلام تدعو وسائل الإعلام في سوريا إلى عدم نشر تصريحات لشخصياتٍ مرتبطةٍ بالنظام البائد

2025-02-07

دمشق-سانا

دعت وزارة الإعلام جميع وسائل الإعلام في سوريا إلى ضرورة الامتناع عن إجراء مقابلات أو نشر تصريحاتٍ منسوبةٍ لشخصياتٍ ورموزٍ مرتبطة بالنظام السابق.

وأوضحت الوزارة في قناتها عبر تلغرام أن هذا يأتي التزاماً بالتوجيهات الوطنية لحفظ المصلحة العامة ووحدة الصف، وأي مخالفةٍ ستخضع القناة والجهة للمساءلة القانونية الفورية.

وتوجهت الوزارة بالشكر إلى وسائل الإعلام على التعاون والالتزام بأخلاق المهنة وعدم الترويج للمجرمين والمتورطين بدم الشعب السوري ومعاناته.

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