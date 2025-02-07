الاتحاد الأوروبي يدعو وزير الخارجية أسعد الشيباني لزيارة بروكسل

بروكسل-سانا

وجّهت الممثّلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي كايا كالاس، دعوة لوزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني لزيارة العاصمة البلجيكية بروكسل.

ونقلت وكالة “الأناضول” التركية عن المتحدث باسم مفوضية الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية أنور العنوني قوله في مؤتمر صحفي أمس: إن كالاس دعت الوزير الشيباني إلى العاصمة البلجيكية بروكسل (مقر الاتحاد الأوروبي) أثناء زيارة الأخير للعاصمة السعودية الرياض، دون أن يقدم المزيد من التفاصيل حول الدعوة أو الزيارة المحتملة.

وكان رئيس الجمهورية العربية السورية السيد أحمد الشرع تلقى أمس الأول اتصالاً هاتفياً من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، هنأه فيها على توليه منصب الرئاسة، ووجّه له الدعوة لزيارة فرنسا في الأسابيع المقبلة.

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