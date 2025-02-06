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إطلاق حملة تبرع بالدم بعدد من المحافظات السبت القادم

2025-02-06

دمشق-سانا

أعلنت منظمة الهلال الأحمر العربي السوري إطلاق حملة تبرع بالدم يوم السبت القادم في عدد من المحافظات، بهدف دعم رصيد بنوك الدم بإمدادات كافية، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة وشراكة المجتمع المحلي.

وبينت المنظمة في بيان تلقت سانا نسخة منه  أن الحملة ستنفذ بمحافظات دمشق وريفها، وحلب، وحمص، وحماة، وطرطوس، واللاذقية، ودير الزور، والسويداء، ودرعا،  عبر 35 مركزاً ونقطة طبية وعيادة متنقلة تابعة للمنظمة، وتستمر طيلة شهر شباط الجاري.

وأوضحت المنظمة أن الحملة تستهدف المناطق التي لا يوجد فيها بنوك دم، أو بعيدة عنها؛ لتخفيف أعباء التنقل عن الراغبين بالتبرع  حتى الوصول لـ 14 ألف متبرع، قبل حلول شهر رمضان الذي ينخفض فيها عادة عدد المتبرعين.

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