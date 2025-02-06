مدير مؤسسة مياه حماة ‏يتفقد مشاريع المياه للتأكد من جاهزيتها وكفاءتها

حماة-سانا
أجرى المدير العام لمؤسسة مياه حماة المهندس عبدالستار العلي، جولة ميدانية لتفقد سير العمل في عدد من مشاريع المياه في مدينة حماة وريفها؛ بهدف متابعة تنفيذ المشاريع وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وشملت الجولة زيارة محطّات الضخ وشبكات التوزيع في مشاع الطيار وحي جبرين ومزارعه، ومدينة كفرزيتا شمالي المدينةج؛ للتأكد من جاهزيتها وكفاءتها في تأمين المياه للمناطق المستفيدة، كما استمع المدير إلى ملاحظات العاملين والمواطنين حول التحديات التي تواجه قطاع المياه، مؤكداً حرص المؤسسة على تطوير البنية التحتية وتحسين جودة الخدمة.
وأشار العلي إلى أن هناك مشاريع قيد التنفيذ تهدف إلى تعزيز الاستفادة من الموارد المتاحة وتقليل الهدر، بما ينعكس إيجاباً على استمرارية وصول المياه إلى مختلف الأحياء والمناطق الريفية.
وأكد العلي أن الجهود مستمرة لتذليل العقبات وتحقيق الاستقرار في التزويد بالمياه، مشدداً على أهمية التعاون بين الجهات المعنية لضمان استدامة المشاريع وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
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