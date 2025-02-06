مدير مؤسسة مياه حماة ‏يتفقد مشاريع المياه للتأكد من جاهزيتها وكفاءتها

حماة-سانا

أجرى المدير العام لمؤسسة مياه حماة المهندس عبدالستار العلي، جولة ‏ميدانية لتفقد سير العمل في عدد من مشاريع المياه في مدينة حماة وريفها؛ ‏بهدف متابعة تنفيذ المشاريع وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشملت الجولة زيارة محطّات الضخ وشبكات التوزيع في مشاع الطيار وحي ‏جبرين ومزارعه، ومدينة كفرزيتا شمالي المدينةج؛ للتأكد من جاهزيتها ‏وكفاءتها في تأمين المياه للمناطق المستفيدة، كما استمع المدير إلى ملاحظات ‏العاملين والمواطنين حول التحديات التي تواجه قطاع المياه، مؤكداً حرص ‏المؤسسة على تطوير البنية التحتية وتحسين جودة الخدمة.

وأشار العلي إلى أن هناك مشاريع قيد التنفيذ تهدف إلى تعزيز الاستفادة من ‏الموارد المتاحة وتقليل الهدر، بما ينعكس إيجاباً على استمرارية وصول ‏المياه إلى مختلف الأحياء والمناطق الريفية.

وأكد العلي أن الجهود مستمرة لتذليل العقبات وتحقيق الاستقرار في التزويد ‏بالمياه، مشدداً على أهمية التعاون بين الجهات المعنية لضمان استدامة ‏المشاريع وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

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