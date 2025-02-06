وقفة تضامنية للدفاع المدني في ساحة الأمويين إحياء لذكرى الزلزال

دمشق-سانا
نظمت مؤسسة الدفاع المدني في ساحة الأمويين مساء اليوم، وقفة تضامنية إحياء للذكرى الثانية لكارثة الزلزال المدمر، الذي ضرب سوريا وجنوب تركيا في السادس من شباط 2023، وذهب ضحيته أكثر من 4500 شخص، فيما أصيب أكثر من 10400 بجروح في مختلف المناطق السورية.
وفي تصريح لمراسلة سانا ، بين المتطوع في الدفاع المدني إسماعيل عبدالله، أن وقفة اليوم تتزامن مع وقفات عدة نفذها الدفاع المدني، في أكثر من مدينة سورية مثل إدلب وحمص وغيرها، إجلالاً واستذكاراً للضحايا الذين وقعوا نتيجة تلك الكارثة.
ولفت عبدالله إلى أن الرسالة من الوقفة تذكير العالم والمجتمع الدولي بالآثار المدمرة التي خلفها الزلزال، والأثر النفسي الكبير على العوائل التي تهجرت و لاتزال تعيش في المخيمات، للتضامن معها وتقديم المساعدة لها للعودة إلى منازلها.
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