وقفة تضامنية للدفاع المدني في ساحة الأمويين إحياء لذكرى الزلزال

دمشق-سانا

نظمت مؤسسة الدفاع المدني في ساحة الأمويين مساء اليوم، وقفة تضامنية ‏إحياء للذكرى الثانية لكارثة الزلزال المدمر، الذي ضرب سوريا وجنوب تركيا ‏في السادس من شباط 2023، وذهب ضحيته أكثر من 4500 شخص، فيما ‏أصيب أكثر من 10400 بجروح في مختلف المناطق السورية.

وفي تصريح لمراسلة سانا ، بين المتطوع في الدفاع المدني إسماعيل عبدالله، ‏أن وقفة اليوم تتزامن مع وقفات عدة نفذها الدفاع المدني، في أكثر من مدينة ‏سورية مثل إدلب وحمص وغيرها، إجلالاً واستذكاراً للضحايا الذين وقعوا ‏نتيجة تلك الكارثة.

ولفت عبدالله إلى أن الرسالة من الوقفة تذكير العالم والمجتمع الدولي بالآثار ‏المدمرة التي خلفها الزلزال، والأثر النفسي الكبير على العوائل التي تهجرت ‏و لاتزال تعيش في المخيمات، للتضامن معها وتقديم المساعدة لها للعودة ‏إلى منازلها.

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