الدفاع المدني يحيي الذكرى الثانية لزلزال الـ 6 من شباط المدمر

دمشق-سانا

أقام الدفاع المدني السوري اليوم عدداً من الفعاليات في الذكرى الثانية للزلزال المدمر الذي ضرب سوريا وجنوب تركيا في السادس من شباط 2023، وفقد فيه أكثر من 4500 شخص أرواحهم، وأصيب أكثر من 10400 بجروح في مختلف المناطق السورية.

وذكر الدفاع المدني في قناته على تلغرام أن متطوعيه شاركوا بفعالية مجتمعية لإحياء الذكرى المؤلمة في مدينة جنديرس بريف عفرين التي كانت من أكثر المدن السورية تضرراً جراء الزلزال.

وفي مدينة حمص نظم الدفاع المدني، معرضاً في الهواء الطلق جانب المتحف بالقرب من ساحة الساعة، تضمن صوراً من الاستجابة لكارثة الزلزال وجهود الفرق خلال عمليات البحث والإنقاذ وانتشال الضحايا.

كما دعا الدفاع المدني إلى المشاركة بوقفتين تضامنيتين في كل من مدرج حديقة التحرير بمدينة إدلب وساحة الأمويين بدمشق بجانب السيف الدمشقي، عند الساعة السادسة والنصف من مساء اليوم.

وتأتي هذه الفعاليات ضمن جهود الدفاع المدني لإحياء ذكرى الضحايا والتضامن مع عائلاتهم ومع الناجين، وتسليط الضوء على حجم الكارثة والاحتياجات الإنسانية المتزايدة.

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