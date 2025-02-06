مباحثات سورية سيريلانكية لتعزيز التعاون التجاري بين البلدين

دمشق-سانا‏

بحث وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك المهندس ماهر الحسن اليوم مع ‏سفير سيرلانكا بدمشق كابيلا جايوايرا، سبل تعزيز وتطوير التعاون ‏التجاري بين البلدين، والاستفادة من التجربة السريلانكية في اعتماد السوق ‏الحر.‏

ونوه الوزير الحسن في الاجتماع بعمق العلاقات ‏بين البلدين، التي من شأنها تطوير العلاقات التجاري والاقتصادية، بما يخدم ‏مصلحة البلدين.‏

من جانبه أكد السفير جايوايرا جاياويرا استعداد بلاده لتطوير العلاقات الثنائية ‏بين البلدين في جميع المجالات، إضافة الى تقديم كل ما يلزم للاستفادة من ‏تجربة سيريلانكا في اعتماد السوق الحر.‏

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