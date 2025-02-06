مباحثات سورية سيريلانكية لتعزيز التعاون التجاري بين البلدين

دمشق-سانا
بحث وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك المهندس ماهر الحسن اليوم مع سفير سيرلانكا بدمشق كابيلا جايوايرا، سبل تعزيز وتطوير التعاون التجاري بين البلدين، والاستفادة من التجربة السريلانكية في اعتماد السوق الحر.
ونوه الوزير الحسن في الاجتماع بعمق العلاقات بين البلدين، التي من شأنها تطوير العلاقات التجاري والاقتصادية، بما يخدم مصلحة البلدين.
من جانبه أكد السفير جايوايرا جاياويرا استعداد بلاده لتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في جميع المجالات، إضافة الى تقديم كل ما يلزم للاستفادة من تجربة سيريلانكا في اعتماد السوق الحر.
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