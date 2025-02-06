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تغيير اسم “الأمانة السورية للتنمية” ‏إلى “منظمة التنمية السورية”‏ واستئناف عملها

2025-02-06

دمشق-سانا ‏

أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل قراراً بتغيير اسم “الأمانة السورية للتنمية” ‏إلى “منظمة التنمية السورية”‏ واستئناف عملها.

كما أصدرت الوزارة قرارات بتشكيل مجلس أمناء جديد لمنظمة التنمية السورية، واعتماد ‏نظامها الداخلي المنبثق عن اللجنة المكلفة فيه، في إطار تعزيز الشفافية والحوكمة الرشيدة داخل المؤسسة، وتوفير إطار قانوني ينظم عملها ويحدد مهامها وصلاحيتها.

وأشارت الوزارة إلى أن القرارات الجديدة تأتي تأكيداً على التوجه الاستراتيجي القادم للمؤسسة، وتعزيز التنمية المستدامة في سوريا.

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