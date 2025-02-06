صيانة وتشغيل الإشارات الضوئية في الشوارع والتقاطعات الرئيسة بدمشق

دمشق-سانا
بهدف تنظيم حركة السير وضبطها والحد من الاختناقات المرورية، تواصل ورشات مديرية هندسة المرور والنقل في محافظة دمشق، أعمال صيانة وتشغيل الإشارات الضوئية في الشوارع والتقاطعات الرئيسة بالمدينة.
مدير هندسة المرور والنقل في المحافظة المهندس ياسر بستوني بين أن الورشات قامت بصيانة وتشغيل الإشارات المرورية في ساحتي الأمويين، ويوسف العظمة “المحافظة”، ودوار كفرسوسة، وأوتوستراد المزة.
وأشار بستوني إلى أن الورشات قامت بصيانة وتركيب منظومة طاقة شمسية لتقاطعات المجتهد، والمزة “بنايات 14″، والزاهرة القديمة أسفل المتحلق الجنوبي، وعند حديقة المدفع، ضماناً لاستمرار عمل هذه الإشارات على مدار الساعة.