صيانة وتشغيل الإشارات الضوئية في الشوارع والتقاطعات الرئيسة بدمشق

دمشق-سانا

بهدف تنظيم حركة السير وضبطها والحد من الاختناقات المرورية، تواصل ‏ورشات مديرية هندسة المرور والنقل في محافظة دمشق، أعمال صيانة ‏وتشغيل الإشارات الضوئية في الشوارع والتقاطعات الرئيسة بالمدينة.‏

مدير هندسة المرور والنقل في المحافظة المهندس ياسر بستوني بين أن ‏الورشات قامت بصيانة وتشغيل الإشارات المرورية في ساحتي الأمويين، ‏ويوسف العظمة “المحافظة”، ودوار كفرسوسة، وأوتوستراد المزة.‏

وأشار بستوني إلى أن الورشات قامت بصيانة وتركيب منظومة طاقة شمسية لتقاطعات المجتهد، والمزة “بنايات 14″، ‏والزاهرة القديمة أسفل المتحلق الجنوبي، وعند حديقة المدفع، ضماناً ‏لاستمرار عمل هذه الإشارات على مدار الساعة.‏