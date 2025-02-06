مباحثات سورية أردنية للتعاون في المجال الصحي ‏

دمشق-سانا
بحث القائم بأعمال وزارة الصحة الدكتور ماهر الشرع خلال لقائه اليوم مع نقيب الأطباء الأردني الدكتور زياد الزعبي والوفد المرافق له، سبل تعزيز التعاون الصحي المشترك من خلال تبادل الخبرات على صعيد التأهيل والتدريب، لرفع جودة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى في البلدين.
ونوه الدكتور الشرع خلال اللقاء الذي جرى في مبنى الوزارة بعمق العلاقات بين البلدين، وجودة الخدمات الطبية الأردنية، ولاسيما في مجال برامج التدريب والتأهيل التي تقدم للكوادر الطبية.
بدوره أعرب الدكتور الزعبي عن استعداد بلاده لتقديم كل أشكال المساعدة والتعاون من أجل النهوض بالواقع الصحي السوري، وتقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين ، مبيناً أنه خلال السنوات السابقة تم تقديم الرعاية الصحية لملايين السوريين في الأردن.
حضر اللقاء معاون القائم بأعمال وزارة الصحة الدكتور حسين الخطيب وعدد من المديرين والمعنيين وأعضاء من جمعية المستشفيات الخاصة في الأردن، وأعضاء من هيئة النقابة والبورد الأردنية.