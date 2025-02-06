مباحثات سورية أردنية للتعاون في المجال الصحي ‏

دمشق-سانا ‏

بحث القائم بأعمال وزارة الصحة الدكتور ماهر الشرع خلال لقائه اليوم مع ‏نقيب الأطباء الأردني الدكتور زياد الزعبي والوفد المرافق له، سبل تعزيز ‏التعاون الصحي المشترك من خلال تبادل الخبرات على صعيد التأهيل ‏والتدريب، لرفع جودة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى في البلدين. ‏

ونوه الدكتور الشرع خلال اللقاء الذي جرى في مبنى الوزارة بعمق العلاقات ‏بين البلدين، وجودة الخدمات الطبية الأردنية، ولاسيما في مجال برامج ‏التدريب والتأهيل التي تقدم للكوادر الطبية.‏

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بدوره أعرب الدكتور الزعبي عن استعداد بلاده لتقديم كل أشكال المساعدة ‏والتعاون من أجل النهوض بالواقع الصحي السوري، وتقديم أفضل الخدمات ‏الطبية للمواطنين ، مبيناً أنه خلال السنوات السابقة تم تقديم الرعاية الصحية ‏لملايين السوريين في الأردن.‏

حضر اللقاء معاون القائم بأعمال وزارة الصحة الدكتور حسين الخطيب وعدد ‏من المديرين والمعنيين وأعضاء من جمعية المستشفيات الخاصة في الأردن، ‏وأعضاء من هيئة النقابة والبورد الأردنية.