الرئيس الشرع يلتقي وفداً من روابط الناجين والناجيات وعائلات المعتقلين والمعتقلات والمفقودين والمفقودات

دمشق-سانا
التقى رئيس الجمهورية العربية السورية السيد أحمد الشرع، وفداً من روابط الناجين والناجيات وعائلات المعتقلين والمعتقلات والمفقودين والمفقودات .
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دمشق-سانا
التقى رئيس الجمهورية العربية السورية السيد أحمد الشرع، وفداً من روابط الناجين والناجيات وعائلات المعتقلين والمعتقلات والمفقودين والمفقودات .
لمتابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgen
خطاب رئيس الجمهورية العربية السورية السيد أحمد الشرع للشعب السوري على الرابط التالي: https://t.me/SyrianArabNewsAgency/122256