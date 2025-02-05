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الرئيس الشرع يلتقي وفداً من روابط الناجين والناجيات وعائلات المعتقلين والمعتقلات والمفقودين والمفقودات

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خطاب رئيس الجمهورية العربية السورية السيد أحمد الشرع للشعب السوري

خطاب رئيس الجمهورية العربية السورية السيد أحمد الشرع للشعب السوري على الرابط التالي: https://t.me/SyrianArabNewsAgency/122256

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