بالتزامن مع اليوم العالمي للسرطان… القائم بأعمال وزارة الصحة ‏يطلع على ‏واقع العمل في مشفى البيروني الجامعي ‏

دمشق -سانا

اطلع القائم بأعمال وزارة الصحة الدكتور ‏ماهر الشرع على واقع العمل في مشفى البيروني الجامعي، المتخصص بعلاج ‏مرضى السرطان بالتزامن مع اليوم العالمي للسرطان. ‏

وشملت جولة الدكتور الشرع في المشفى اليوم، جميع أقسامه التي تقدم ‏خدمات علاجية وتشخيصية، وكذلك قسم العمليات الجراحية، ووحدة بسمة ‏التخصصية لمعالجة أورام الأطفال. ‏

والتقى الدكتور الشرع على هامش الجولة الفريق الطبي السعودي من مركز ‏الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الذي يزور المشفى لإجراء عمليات ‏جراحية، منوهاً بالجهود التي يبذلونها لتقديم الخدمات الصحية للشعب السوري.‏

شارك في الجولة معاون القائم بأعمال وزارة الصحة الدكتور حسين الخطيب، ‏ومدير مديرية صحة دمشق الدكتور محمد أكرم معتوق، وعدد من المديرين ‏والمعنيين.‏

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