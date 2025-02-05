بالتزامن مع اليوم العالمي للسرطان… القائم بأعمال وزارة الصحة ‏يطلع على ‏واقع العمل في مشفى البيروني الجامعي ‏

دمشق -سانا
اطلع القائم بأعمال وزارة الصحة الدكتور ماهر الشرع على واقع العمل في مشفى البيروني الجامعي، المتخصص بعلاج مرضى السرطان بالتزامن مع اليوم العالمي للسرطان.
وشملت جولة الدكتور الشرع في المشفى اليوم، جميع أقسامه التي تقدم خدمات علاجية وتشخيصية، وكذلك قسم العمليات الجراحية، ووحدة بسمة التخصصية لمعالجة أورام الأطفال.
والتقى الدكتور الشرع على هامش الجولة الفريق الطبي السعودي من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الذي يزور المشفى لإجراء عمليات جراحية، منوهاً بالجهود التي يبذلونها لتقديم الخدمات الصحية للشعب السوري.
شارك في الجولة معاون القائم بأعمال وزارة الصحة الدكتور حسين الخطيب، ومدير مديرية صحة دمشق الدكتور محمد أكرم معتوق، وعدد من المديرين والمعنيين.
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