مباحثاتٌ سوريّة إيطالية لتعزيز التعاون في مجالات التنمية وإعادة الإعمار

دمشق-سانا
بحث رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي مصعب بدوي اليوم، مع القائم بأعمال السفارة الإيطالية في سوريا ستيفانو رافانيان، سبل تعزيز التعاون بين البلدين، في المجالات الاقتصادية والتنموية.
وتم خلال الاجتماع دراسة أولويات العمل بالمرحلة القادمة، في مجالات الزراعة والكهرباء والصحة والتعليم، وتجديد الاتفاقيات المشتركة، بما يتناسب مع المرحلة القادمة.
رئيس هيئة التخطيط أكد خلال اللقاء أهمية تعزيز التعاون بين البلدين، في مختلف المجالات، والاستفادة من خبرات الوكالات الإيطالية، في مرحلة إعادة الإعمار.
من جهته لفت رافانيان إلى أن إيطاليا تعمل على رفع العقوبات عن سوريا، في جميع المجالات، بما يسهم في إعادة بناء الاقتصاد السوري، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
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