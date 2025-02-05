مباحثاتٌ سوريّة إيطالية لتعزيز التعاون في مجالات التنمية وإعادة الإعمار

دمشق-سانا

بحث رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي مصعب بدوي اليوم، مع القائم ‏بأعمال السفارة الإيطالية في سوريا ستيفانو رافانيان، سبل تعزيز التعاون بين ‏البلدين، في المجالات الاقتصادية والتنموية.‏

وتم خلال الاجتماع دراسة أولويات العمل بالمرحلة القادمة، في مجالات ‏الزراعة والكهرباء والصحة والتعليم، وتجديد الاتفاقيات المشتركة، بما ‏يتناسب مع المرحلة القادمة.‏

رئيس هيئة التخطيط أكد خلال اللقاء أهمية تعزيز التعاون بين البلدين، ‏في مختلف المجالات، والاستفادة من خبرات الوكالات الإيطالية، في مرحلة ‏إعادة الإعمار.‏

من جهته لفت رافانيان ‏إلى أن إيطاليا تعمل على رفع العقوبات عن سوريا، ‏في جميع المجالات، بما يسهم في إعادة بناء الاقتصاد السوري، ودعم ‏المشاريع الصغيرة والمتوسطة.‏

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