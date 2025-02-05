مدير مديرية الأمن العام في محافظة دير الزور لـ سانا: كما سنعمل على إعادة تشكيل وتموضع نقاط التفتيش التي كانت مصدراً لنشر الخوف والتوتر، والاعتقالات التعسفية، والتعذيب، والإجراءات القمعية الأخرى التي كانت تمارسها حواجز النظام البائد داخل المدن والقرى وخارجها، لتتحول إلى نقاط تفتيش جديدة تساهم في ضمان أمن وأمان أهلنا في دير الزور، وحماية حقوقهم وممتلكاتهم