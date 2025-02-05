مدير مديرية الأمن العام في محافظة دير الزور لـ سانا: سنقوم باتخاذ سلسلة من الإجراءات الهادفة إلى تحسين الوضع الأمني في المحافظة، وإزالة مظاهر تهديد الأمن والاستقرار التي خلفها النظام البائد، حيث قمنا في الفترة الماضية بإعادة فتح بعض الطرقات جزئياً، وسننتقل في الأيام القريبة إلى مرحلة فتحها بشكل كامل، لتيسير حركة المدنيين بشكل آمن وتخفيف الأعباء المترتبة على التنقل بين المناطق والأحياء السكنية