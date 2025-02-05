القادري لـ سانا: هدفنا الوصول للاستقرار التربوي وتحقيق العدالة بين المتقدمين، كما نبذل جهوداً كبيرة لمعالجة الأوضاع الإدارية الفوضوية للنظام البائد والتي انعكست على جودة العمل

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
قطر الخيرية تسيّر 85 شاحنة مساعدات لدعم المتضررين في الداخل السوري والتركي
2025-02-04
الرئيس أردوغان يستقبل الرئيس الشرع
2025-02-04
وصول فريق طبي سعودي لدعم القطاع الصحي في سوريا
2025-02-04
الرئيس الشرع والوزير الشيباني يتوجهان لزيارة الجمهورية التركية
2025-02-04
بيدرسون يرحب بتأكيدات الإدارة السورية الجديدة على بناء الدولة وفق أسس جامعة
2025-02-04
الأردن يدين التفجير الإرهابي في منبج
2025-02-04
قطر تدين التفجير الإرهابي في مدينة منبج وتؤكد تضامنها مع سوريا لحفظ الأمن والاستقرار في البلاد
2025-02-03
محليات
وزير الداخلية يجتمع مع إدارة كلية الشرطة
2025-02-05
دورة تدريبية حول مراقبة نوعية المياه لتعزيز قدرة مجتمعات الغوطة الشرقية في مواجهة ندرة المياه
2025-02-04
وزير الشؤون الاجتماعية والعمل يلتقي العاملين في محافظة القنيطرة في مختلف القطاعات
2025-02-04
وضع أربعة صرافات آلية جدارية جديدة بالخدمة في السويداء
2025-02-04
وزارة الأوقاف: أكثر من 3100 مسجد و68 منشأة تعليمية دمرها النظام البائد في عموم سوريا
2025-02-04
إدارة الأمن العام في دير الزور تدعو المواطنين إلى تسليم أسلحتهم في مركز التسوية بالمدينة بدءاً من اليوم
2025-02-04
وزير الداخلية يبحث مع السفير القبرصي سبل التعاون بين البلدين وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة
2025-02-04
رياضة
بخماسية في شباك مانشستر سيتي.. أرسنال يحسم قمة الدوري الإنكليزي
2025-02-02
برشلونة يقلص الفرق مع ريال مدريد في صراع الصدارة بالدوري الإسباني
2025-02-02
ليفربول يعزز صدارته للدوري الإنكليزي بفوزه على بورنموث
2025-02-01
بالعلامة الكاملة… منتخب سوريا للشباب يتوج بطلاً لدورة “ماندري” في إندونيسيا
2025-01-30
منتخب سوريا لكرة القدم للشباب يواجه نظيره الأردني ببطولة ماندري الودية غداً
2025-01-29
النرويجي هالاند يتصدر قائمة هدافي دوري أبطال أوروبا
2025-01-28
منتخب سوريا للشباب بكرة القدم يفوز على نظيره الإندونيسي بدورة “ماندري” الودية
2025-01-27
اقتصاد
الشركة العامة لتعبئة المياه في طرطوس مستمرة بكامل طاقتها وخط إنتاج جديد قريباً في وحدة تعبئة مياه السن
2025-02-04
المكلف بالإشراف على شركة سادكوب: زيادة الطاقة الإنتاجية لمعمل الغاز وتوفر كامل للمحروقات باللاذقية
2025-02-04
شركة ألبان حمص تعيد العمل بخط تغليف جبنة “القشقوان” بعد تأهيله
2025-02-03
وزير الاقتصاد يلتقي السفير الباكستاني لمناقشة سبل بدء الاستثمارات في سوريا
2025-02-03
هيئة الاستثمار السورية: خطة إستراتيجية وطنية حديثة للاستثمار
2025-02-03
الترخيص لـ 60 فرناً خاصاً في حماة
2025-02-02
ينطلق في السادس من الشهر الجاري… معرض خان الحرير في مدينة المعارض بدمشق
2025-02-02
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الشريط الإخباري
مباحثات سورية تشيكية للتعاون في مجال تنفيذ محطات تنقية مياه شرب في المناطق الأشد احتياجاً
ملك المغرب يؤكد في برقية تهنئة للرئيس الشرع دعم بلاده ومساندتها لسوريا
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الرئيس الشرع: اللقاء مع الأمير محمد بن سلمان سيؤسس بداية علاقة استراتيجية تساهم في بناء البلدين
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رئاسة الجمهورية: الدولة لن تتوانى في ملاحقة ومحاسبة المتورطين في التفجير الإرهابي بمدينة منبج
الرئيس الشرع والوزير الشيباني يؤديان مناسك العمرة
رئيس الوزراء الباكستاني يهنئ الرئيس الشرع بمناسبة توليه رئاسة الجمهورية
وصول الرئيس الشرع ووزير الخارجية إلى مكة المكرمة لأداء مناسك العمرة
اهتمام إعلامي سعودي واسع بزيارة الرئيس الشرع إلى الرياض… وتأكيد على الرغبة في دعم سوريا واستقرارها
القادري لـ سانا: هدفنا الوصول للاستقرار التربوي وتحقيق العدالة بين المتقدمين، كما نبذل جهوداً كبيرة لمعالجة الأوضاع الإدارية الفوضوية للنظام البائد والتي انعكست على جودة العمل
2025-02-05
2025-02-05
sana
سابق
القادري لـ سانا: إصدار قرارات النقل تم بناء على رغبة المعلمين وتوافر الشواغر، وبما يكفل نجاح العمل التربوي واستقرار العملية التعليمية، واعتمدنا على معايير محددة تتعلق بمدة الخدمة ونوعيتها للموافقة على الطلبات
انظر ايضاً
القادري لـ سانا: إصدار قرارات النقل تم بناء على رغبة المعلمين وتوافر الشواغر، وبما يكفل نجاح العمل التربوي واستقرار العملية التعليمية، واعتمدنا على معايير محددة تتعلق بمدة الخدمة ونوعيتها للموافقة على الطلبات
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