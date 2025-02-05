قطر الخيرية تسير 85 شاحنة مساعدات لدعم المتضررين في الداخل السوري والتركي

الدوحة-سانا

أعلنت منظمة قطر الخيرية عن تسييرها قافلة مساعدات ضخمة لدعم المتضررين في الداخل السوري والتركي، تضم 85 شاحنة بكلفة تبلغ حوالي 21 مليون ريال قطري، وذلك ضمن حملتيها “الشتاء”، و”إحياء الأمل”.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية “قنا” أن القافلة التي انطلقت من مدينة غازي عنتاب في تركيا، تحمل مواد إغاثية أساسية موجهة لدعم المتضررين، وذلك بهدف توفير الغذاء، والاحتياجات الشتوية العاجلة لعشرات الآلاف من الأشخاص الذين يعانون من أوضاع إنسانية قاسية.

وتحتوي القافلة على 500 طن من الطحين، و25 ألف سلة غذائية من المواد الأساسية، بالإضافة إلى 700 سلة غير غذائية، و2400 سلة ملابس شتوية لمساعدة الأطفال في مواجهة البرد القارس، وألفي طن من الفحم للتدفئة، علاوة على 456 مدفأة لتوفير الدفء في المخيمات والمنازل المحتاجة.

وأوضح مدير إدارة علاقات المتبرعين في قطر الخيرية السيد خالد اليافعي، أن القافلة الإغاثية تأتي في إطار التزام قطر الخيرية المستمر بتقديم العون الإنساني العاجل، وتجسد وقوفها إلى جانب المتضررين، سواء في سوريا أو تركيا، لمساعدتهم في التغلب على تحديات الشتاء القاسي والأوضاع المعيشية الصعبة.

وقال: ” نواصل عملنا من أجل تلبية الاحتياجات الأساسية للأسر المتضررة”، حاثاً أهل الخير على دعم هذه الجهود لضمان وصول المساعدات إلى أكبر عدد ممكن من المحتاجين.

وتعد هذه القافلة استكمالاً لجهود قطر الخيرية في تقديم المساعدات الإنسانية منذ أكثر من 13 عاماً، والتي استفاد من مشاريعها ملايين النازحين واللاجئين السوريين سواء داخل سوريا أو في الدول المجاورة.

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