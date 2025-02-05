مباحثات سورية تشيكية للتعاون في مجال تنفيذ محطات تنقية مياه ‏شرب في المناطق الأشد احتياجاً

ريف دمشق-سانا

بحث وزير الموارد المائية في حكومة تسيير الأعمال المهندس أسامة أبو ‏زيد خلال لقائه اليوم وفداً تشيكياً، سبل التعاون المشترك بين البلدين في ‏مجال تنفيذ وتركيب محطات تنقية مياه شرب في المناطق الأشد احتياجاً.

وأشار الوزير أبو زيد خلال اللقاء الذي جرى في مبنى الوزارة إلى التحديات ‏التي تواجه الوزارة، في ظل بنية تحتية مدمرة وأضرار جسيمة، لحقت ‏بواقع المياه في سوريا خلال سنوات العهد البائد.

وفي تصريح لسانا عقب اللقاء، لفت الوزير أبو زيد إلى تعاون الوزارة مع ‏المنظمات الدولية من أجل موضوع تنقية المياه، ولاسيما في مناطق شرق ‏حمص وحماة، حيث نوعية الماء كبريتية، وكذلك في ريف حلب وتدمر ‏التي تعاني من النسب العالية في الفلور بالماء، مشيراً إلى أن الوزارة تسعى ‏لتصبح المياه مطابقة للمواصفات السورية مئة بالمئة.

وأشار الوزير أبو زيد إلى العجز الذي لحق بمحطات المياه، مع غياب ‏الكهرباء، ونقص التمويل والوقود وأعمال الصيانة، إضافة إلى الديون ‏السابقة التي خلفها النظام البائد، والتي زادت من الأعباء على وزارة ‏الموارد المائية.

من جهته قال مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في وزارة ‏الخارجية ‏التشيكية بيتر هلاديك: “إننا نعمل على رفع العقوبات عن الشعب ‏السوري ونسهم في تأهيل المناطق المدمرة، ونعمل على وضع آليات لتحسين ‏المشاريع التي نفذناها سابقاً لضمان استدامتها مستقبلاً، والتوجه نحو مشاريع ‏جديدة متمثلة بالطاقات المتجددة وتطوير محطات التنقية، وإنشاء محطات ‏أخرى لتكرير النفايات ومعالجة الصرف الصحي”.

حضر اللقاء مدير قسم المشرق في إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في ‏وزارة الخارجية التشيكية لوكاس كيوريتش، والسكرتير الأول والملحق ‏التجاري والاقتصادي ورئيس قسم التعاون التنموي في سفارة الجمهورية ‏التشيكية بدمشق يان لوخوفسكي، ومعاون الملحق التجاري والاقتصادي ‏ورئيس قسم التعاون التنموي في سفارة الجمهورية التشيكية بدمشق مجد ‏خضري.

لمتابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgen‏