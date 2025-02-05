دورة تدريبية ‏حول مراقبة نوعية المياه لتعزيز قدرة مجتمعات الغوطة الشرقية في مواجهة ‏ندرة المياه

دمشق-سانا
في إطار اتفاقية التعاون الموقعة بين منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة “الفاو” والهيئة العامة للبحوث العلميّة الزراعية أقيمت اليوم، دورة تدريبية بعنوان (مراقبة نوعية المياه) ضمن مشروع تعزيز قدرة المجتمعات المحلية في الغوطة الشرقية بريف دمشق على التكيف مع تغير المناخ وتحديات ندرة المياه، من خلال الإدارة المتكاملة للموارد الطبيعية وتدخلات التكيّف الفورية.
وتتضمن الدورة التدريبية التي تستمر أربعة أيام في مبنى الهيئة العامة للموارد المائية بدمشق، عدة جلسات تناقش مواصفات مياه الري ومؤشرات التلوث وحدودها، وتعاريف أساسية في الكيمياء التحليلية، وتحضير المحاليل اللازمة، إضافة إلى إجراء تجارب مخبرية.
وخلال محاضرة لها، تحدثت مديرة مراقبة نوعية المياه في الهيئة العامة للموارد المائية بدمشق مريم مشتا عن كيفية التحكم ومراقبة نوعية المياه عبر الاستمرار في تطبيق برامج الرصد والمراقبة، ومواجهة المخالفين والإزالة الفورية للمخالفات، مبينةً أن نوعية المياه تتعرض للتلوث نتيجة لصرف الملوثات المختلفة، وتتنوع طبيعة الملوثات في مخلفات الصرف الصناعي تبعاً لنوع الصناعة.
بدوره، أوضح مدير مراقبة نوعية المياه في مديرية الموارد المائية بطرطوس الدكتور نور الدين يوسف، أهمية تصحيح واقع مخابر مراقبة نوعية المياه التي تعتمد الكواشف الجاهزة والمحضرة خارجياً وذات التكلفة العالية جداً، واستبدالها بالكواشف المحضرة مخبرياً، كونها ذات مصداقية عالية وتوفر المال العام..
يشارك في الدورة التدريبية عدد من المهندسين والمخبريين العاملين في الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية ومديرية الأراضي والمياه بوزارة الزراعة والهيئة العامة للموارد المائية.
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