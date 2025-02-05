دورة تدريبية ‏حول مراقبة نوعية المياه لتعزيز قدرة مجتمعات الغوطة الشرقية في مواجهة ‏ندرة المياه

دمشق-سانا

في إطار اتفاقية التعاون الموقعة بين منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم ‏المتحدة “الفاو” والهيئة العامة للبحوث العلميّة الزراعية أقيمت اليوم، دورة ‏تدريبية بعنوان (مراقبة نوعية المياه) ضمن مشروع تعزيز قدرة المجتمعات ‏المحلية في الغوطة الشرقية بريف دمشق على التكيف مع تغير المناخ ‏وتحديات ندرة المياه، من خلال الإدارة المتكاملة للموارد الطبيعية وتدخلات ‏التكيّف الفورية.

وتتضمن الدورة التدريبية التي تستمر أربعة أيام في مبنى الهيئة العامة ‏للموارد ‏المائية بدمشق، عدة جلسات تناقش مواصفات مياه الري ومؤشرات ‏التلوث وحدودها، وتعاريف أساسية في الكيمياء التحليلية، وتحضير المحاليل اللازمة، إضافة إلى إجراء تجارب مخبرية.

وخلال محاضرة لها، تحدثت مديرة مراقبة نوعية المياه في الهيئة العامة ‏للموارد المائية بدمشق مريم مشتا عن كيفية التحكم ومراقبة نوعية المياه عبر ‏الاستمرار في تطبيق برامج الرصد والمراقبة، ومواجهة المخالفين والإزالة ‏الفورية للمخالفات، مبينةً أن نوعية المياه تتعرض للتلوث نتيجة لصرف ‏الملوثات المختلفة، وتتنوع طبيعة الملوثات في مخلفات الصرف الصناعي ‏تبعاً لنوع الصناعة.

بدوره، أوضح مدير مراقبة نوعية المياه في مديرية الموارد المائية ‏بطرطوس الدكتور نور الدين يوسف، أهمية تصحيح واقع مخابر مراقبة نوعية ‏المياه التي تعتمد الكواشف الجاهزة والمحضرة خارجياً وذات التكلفة العالية ‏جداً، واستبدالها بالكواشف المحضرة مخبرياً، كونها ذات مصداقية عالية ‏وتوفر المال العام..

يشارك في الدورة التدريبية عدد من المهندسين والمخبريين العاملين في ‏الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية ومديرية الأراضي والمياه بوزارة ‏الزراعة والهيئة العامة للموارد المائية.

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