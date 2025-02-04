ملك المغرب يؤكد في برقية تهنئة للرئيس الشرع دعم بلاده ومساندتها لسوريا

الرباط-سانا

هنأ الملك محمد السادس عاهل المملكة المغربية السيد أحمد الشرع رئيس الجمهورية العربية السورية على توليه رئاسة البلاد في المرحلة الانتقالية.

ونقلت وكالة المغرب العربي للأنباء عن الملك محمد قوله في برقية تهنئة بعث بها إلى الرئيس أحمد الشرع، بمناسبة توليه رئاسة سوريا في المرحلة الانتقالية : “يطيب لي تهنئة فخامتكم بتولي رئاسة الجمهورية العربية السورية، مثمناً ذلك وداعياً الله عز وجل أن يلهمكم التوفيق والسداد في مهامكم السامية الجسيمة”.

وتابع الملك ” أغتنم هذه المناسبة لأؤكد لفخامتكم موقف المملكة المغربية الذي كان ولايزال يتمثل في دعم ومساندة الشعب السوري الشقيق، لتحقيق تطلعاته إلى الحرية والطمأنينة والاستقرار، وهو الموقف الثابت الذي يدعوها اليوم للوقوف إلى جانبه وهو يجتاز هذه المرحلة الدقيقة والحاسمة في تاريخه، وذلك في انسجام تام مع موقفها المبدئي الداعم للوحدة الترابية لسوريا وسيادتها الوطنية”.

وأضاف ملك المغرب:” إنني إذ أجدد لفخامتكم عبارات التهاني، أسأل الله العلي القدير أن تسهم هذه الخطوة في تثبيت السلام وإرساء دعائم الاستقرار والأمان لبلدكم، بما يحقق تطلعات شعبكم الشقيق، بجميع مكوناته وأطيافه، إلى الأمن والتنمية والازدهار”.

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