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التأمينات الاجتماعية توضح الحالات التي تستحق المعاش التقاعدي

2025-02-04

دمشق-سانا

أكد مدير المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حسن الخطيب أن أي عامل ‏ترك العمل وعدد سنوات اشتراكه لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ‏تؤهله للحصول على معاش تقاعدي، فإن المؤسسة ملزمة بتخصيصه بمعاش ‏تقاعدي وفق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية رقم ٩٢ لعام ١٩٥٩ ‏وتعديلاته. ‏

وفي تصريح لـ سانا بين الخطيب أن الحالات التي يستحق من خلالها العامل ‏المعاش التقاعدي، هي العامل الذي لديه ٢٥ سنة اشتراك تأميني، والعاملة ‏التي عمرها ٥٠ سنة ولديها ٢٠ سنة اشتراك تأميني، إضافة إلى العامل ‏الذي عمره ٥٥ سنة ولديه ٢٠ سنة اشتراك تأميني .‏

وأوضح الخطيب أن الحالات التي تستحق المعاش أيضا هي العاملة التي ‏عمرها ٥٥ سنة ولديها ١٥ سنة اشتراك تأميني، والعامل الذي عمره ٦٠ ‏سنة ولديه ١٥ سنة اشتراك تأميني.‏

ولفت الخطيب إلى أنه يمكن للعاملين الذين لم يحققوا أحد شروط استحقاق ‏المعاش أن يلتحقوا بعمل أو مهنة، والاشتراك لدى المؤسسة لاستكمال المدة ‏المؤهلة لاستحقاق المعاش .‏

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